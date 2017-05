Velika pobjeda Vogošće nad Izviđačem

U prepunoj dvorani "Amel Bečković" u Vogošći rukoometaši RK Vogošća su slavili pobjedu nad još uvijek aktualnim prvakom BiH HRK Izviđač.

Nošeni navijanjem svoje publike u prepunoj dvorani Vogošćani su ostvarili veliku pobjedu. Od samo početka utakmica je opravdavala epitet derbija, prvo poluvrijeme se igralo gol za gol, a domaći nisu dali priliku gostima da povedu vodstvo. Tako su sa rezultatom 13:12 otišli na pauzu.



Nastavak utakmica donosi još dobre igre. RK Vogošća je uspjela napraviti veću razliku te je stigla do rezultata 21:15.



Desetak minuta pred kraj Vogošćani prave seriju od 7:0, koja završava pogotkom golmana Adnana Šabanovića s gola na gol. On je također upisao 18 odabrana, od toga četiri odbranama penala.



Igrači Vogošće su čuvali svoju prednost i došli do velike pobjede rezultatom 24:19.



Najviše postignutih golova su imali Međić, koji je postigao šest, Stanković pet, Divković četiri Pekić tri.



Naredno kolo doigravanja za prvaka BiH Liga 4 se igra u Banjoj Luci, gdje rukometaši Vogošće gostuju rukometašima Borca 17. maja, a utakmica počinje u 20:00 sati.