Tahirović: Bh. rukomet u novu godinu ulazi opterećen brojnim problemima

Enid Tahirović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovogodišnjim kvalifikacijama za nastupe na svjetskom i evropskom prvenstvu ukupno je odigrala osam utakmica u kojim je zabilježila četiri pobjede, jedan remi i tri poraza.

U kvalifikacijama za SP rukometaši BiH suvereno su osvojili prvo mjesto u grupi, u konkurenciji selekcija Slovačke, Litvanije i Kosova, izborivši nastup u dodatnim kvalifikacijama. Žrijeb baraža nije bio naklonjen našem timu jer je izvučena selekcija Švedske, koja je u dvomeču bila bolja i zasluženo izborila nastup na SP-u, koje se narednog mjeseca održava u Francuskoj.



S novim selektorom Bilalom Šumanom, koji je naslijedio Dragana Markovića, novembarski dio kvalifkacija za evropsko prvenstvo 2018. u Hrvatskoj, otvorili smo s dva poraza od Španije i Austrije.



Potpredsjednik Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (RSBiH) Enid Tahirović u razgovoru za Fenu kazao je, da je neočekivani poraz od Austrijanaca u Sarajevu otežao situaciju našem timu, ali da u nastavku kvalifikacija, u aprilu i junu naredne godine, očekuje da naši rukometaši mogu nakonaditi propušteno.



"Poraz protiv Španije svi smo ukalkulirali, međutim poraz od Austrije bio je totalno neočekivan i dočekao nas je nespremne. Već u januaru ćemo se okupiti i pokušati da se što bolje pripremimo. Bez obzira na poraz od ekipe koja nam je najveći rival za drugo mjesto u grupi, u nastavku kvalifikacija smatram da možemo savladati Fince i revanširati se Austrijancima i pobijediti ih u gostima s dva gola razlike. Ako se dobro pripremimo mislim da to nije nemoguća misija", kazao je Tahirović.



Nekadašnji dugogodišnji golman reprezentacije BiH i jedan od naših najboljih rukometaša u posljednje dvije decenije, godinu na izmaku ocijenio je kao izuzetno tešku za bh. rukomet, "koji će i u narednu godinu ući opterećen brojnim problemima".



"Općenito situacija u rukometu, kao i u svim sportovima kod nas, izuzetno je teška. Finansijski na sve načine pokušavamo da se organiziramo i održimo kontinuitet u radu. U zadnje dvije-tri godine borimo se da se čak održimo, prije svega seniorsku mušku reprezentaciju, jer su troškovi izuzetno veliki. Ne znam šta nas očekuje iduće godine, ali iz godine u godinu je sve teže, ne nazire se kraj poteškoćama. Očekuje nas neizvjesna godina", kazao je Tahirović.



Međutim, trenutno najveću poteškoću, koja bh. rukomet očekuje već na početku godine, Tahirović vidi u problematici vezanoj za registraciju, odnosno preregistraciju RSBiH, koja "ozbiljno prijeti da ugrozi i njegov goli opstanak".



"To je problem koji nas prati zadnjih desetak godina, a kulminirao je u zadnja dva mjeseca. RSBiH nije registriran onako kao sport ove države nalaže. Od Poreske uprave FBiH smo dobili rješenje od 18. novembra gdje su nam dali rok od 30 dana da se registriramo, a taj rok smo već jednom prolongirali. Zakon nalaže da krovni savez formiraju entitetski rukometni savezi. Otežavajuća okolnost za preregistraciju, koja podrazumijeva održavanje osnivačke skupštine i usklađivanje novog statuta RSBiH, jeste što entitetski savez na nivou Federacije BiH još nije registriran", kazao je Tahirović.



Na sjednici Izvršnog odbora, održanoj 6. decembra, dogovoreno je da bošnjačka i hrvatska komponenta konačno sjednu za sto i pokušaju da formiraju Rukometni savez Federacije BiH.



"Dali smo sebi rok od sedam do 10 dana da svaka komponenta formira radnu grupu, koja će prisustvovati tim razgovorima. Moram priznati da smo mi kao bošnjačka komponenta već u naredna tri dana formirali tu radnu grupu, međutim do dan danas čekamo hrvatsku komponentu da se javi da organiziramo sastanak. Federalna poreska uprava nam je produžila rok do 21. januara. Ako do tada to ne uradimo mislim da će definitivno uslijediti 'ključ u bravu', pa dok se ne dogovorimo. U situaciji u kojoj se nalazimo izuzetno je teško bilo šta planirati, dosta finansijskih sredstava ne možemo realizirati upravo zato što nismo registrirani", smatra potpredsjednik RSBiH.



Tahirović ističe da se još uvijek očekuje odgovor sportskih prijatelja iz Hercegovine, "da konačno riješe situaciju".



"Ako nam je svima stalo do rukometa i rukometnog saveza mislim da to neće biti problem i da ćemo se vrlo brzo dogovoriti. Nadamo se da će to uslijediti već u narednim danima, jer 21. januar je veoma blizu. Moramo da dogovorimo modalitete o RSFBiH, koji bi u konačnici zajedno s Rukometnim savezom Republike Srpske, koji legalno registriran, izvršili preregistraciju RSBiH, onako kako to Zakon o sportu nalaže", kazao je Tahirović.



U narednoj godini i mušku rukometnu reprezentaciju očekuju četiri susreta u nastavku kvalifikacija za EP 2018. Dvomeč s Finskom igrat će se 3. i 6. maja, 14. juna dočekujemo Španiju, a tri dana kasnije kvalifikacije izvršavamo gostujućim susretom protiv Austrije.



U domaćem prvenstvu, muškoj Premijer ligi očekuje se zanimljiv proljetni dio takmičenja, jer će se za opstanak u elitnom društvu boriti čak pet ekipa, zbog odluke Izvršnog odbora RSBiH da prvenstvo od sezone 2017./18. bude skraćeno na 12 klubova.