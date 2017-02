Šuman: Želimo Finsku dočekati u Goraždu

Selektor rukometne reprezentacije BiH Bilal Šuman najavio je mogućnost organizacije kvalifikacione utakmice između BiH i Finske u Sportskoj dvorani "Mirsad Hurić" u Goraždu.

Namjera mu je, kaže, da u gradu na Drini, sa 60 godina tradicije rukometa odigra kvalifikacionu utakmicu za Evropsko prvenstvo protiv Finaca u maju kao i onu protiv Španaca u junu.



U gradu prepoznatljivom upravo po rukometnoj publici do sada je organizovano nekoliko utakmica reprezentacije, međutim, uslovi za održavanje utakmica u dvorani nisu najbolji.



Selektor Šuman i generalni sekretar RS BIH, Samil Karačić o tome su razgovarali i sa Damirom Žugom, resornim kantonalnim ministrom te Mensurom Ćurovićem, direktorom dvorane u Goraždu.



Zajednička je ocjena da je najprije neophodno stvoriti potrebne uslove po IHF standardima.



"Postoji želja iz Rukometnog saveza da ovdje igramo utakmicu koja će biti jedna od ključnih sa selekcijom Finske, u nedjelju 7. maja. Prije toga, 4. maja igramo u Finskoj. Slijedi utakmica protiv Španije početkom juna. Ovo je velika rukometna sredina koja zaslužuje da reprezentacija igra ovdje, ali došli smo da vidimo uslove. Znamo da je davno napravljena dvorana, ali za ove potrebe se mora adaptirati", izjavio je Bilal Šuman, selektor reprezentacije BiH.



On dodaje da je riječ o tehničkim stvarima koje se mogu riješiti vrlo brzo ukoliko za to budu imali sluha, snage i mogućnosti lokalna zajednica, Kantona, ali i federalne i državne institucije.



"Problem je tehnički dio. Dvorana ne ispunjava uslove za igranje međunarodnih utakmica. Potrebno je renovirati svlačionice, dvorana prokišnjava i to treba uraditi", smatra Smail Karačić, generalni sekretar RS BiH.



Resorni kantonalni ministar Damir Žuga najavio je razgovore sa ovdašnjim zvaničnicima u cilju da se osiguraju uslovi igranja utakmica.



"Ukoliko Vlada i lokalna zajednica budu imali razumijevanja mi ćemo krenuti u ovo i to podrazumijeva niz poteza, što je preduslov za organizaciju utakmica, dijelom sanacija pratećih objekata i naravno sve što je potrebno. Ja mogu izraziti spremnost, a o tome će se izjasniti i vlada", ističe Žuga.



U narednih 15-tak dana Rukometni savez BIH u obavezi je izjasniti se gdje će se odigrati utakmice reprezentacije na domaćem terenu. Ukoliko Goražde bude domaćin Gradska dvorana "Mirsad Hurić", koju su ove zime prozvali ledenom dvoranom, konačno bi mogla dobiti adekvatnu adaptaciju.