Šuman: Protiv Estonije želimo dvije pobjede, igrat ćemo bez Tarabochije, Čelice i Grahovca

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će se 23. oktobra okupiti na Ilidži, odakle će krenuti u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje se igra u Danskoj i Njemačkoj 2019. godine.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Naša reprezentacija će igrati u grupi sa Švicarskom i Estonijom, s kojom igra dvomeč 25. oktobra u Sarajevu i tri dana kasnije u Estoniji.Selektor Bilal Šuman je razgovor za Klix.ba počeo novostima kada je riječ o igračkom kadru."Na pripreme dolazi 25 igrača jer su Tarabochia i Čelica otpali zbog povreda, dok Grahovac zbog porodičnih razloga neće doći", raportira Šuman.Estonija spada u samo dno evropskog rukometa i sve osim dvije pobjede naše selekcije bi predstavljalo veliko iznenađenje."Estonija je u januaru igrala pretkvalifikacije za Evropsko prvenstvo u Rusiji 2020. godine i analizirali smo te utakmice. Svi igrači su već dobili te analize jer nemamo mnogo vremena za rad. Kada se okupimo imat ćemo dva treninga prije susreta u Sarajevu i jedan trening u Estoniji. Naš cilj je osvajanje četiri boda iz ta dva meča. Radimo isto kao da nemamo problema u savezu, jer je to jedini put ka napretku cjelokupnog rukometa u BiH", kaže Šuman.Estonija ima nekoliko kvalitetnih igrača ali će, prema svemu sudeći, igrati u oslabljenom sastavu."Nismo dobili definitivan spisak Estonije, znat ćemo ga tek kada doputuju u Sarajevo 24. oktobra. Patrail je dugo u Bundesligi, Jaanimaa je isto kvalitetan bundesligaški igrač... ali sam dobio informacije da najbolji igrači više ne žele igrati za reprezentaciju. Protiv Kosova i Turske u januaru u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. oni nisu igrali, ali vidjet ćemo hoće li se to promijeniti", govori Šuman koji ne želi pričati o drugom rivalu u našoj kvalifikacionoj grupi."Imat ćemo mnogo više vremena za pripreme za mečeve sa Švicarskom koje se igraju 11. i 14. januara. Okupit ćemo se prije Božića, a odigrat ćemo u Beogradu pripremne utakmice protiv Saudijske Arabije 5. i 7. januara", kaže Šuman.Najbitnije je, ističe Šuman, da naša reprezentacija napreduje svakim okupljanjem."Naše je da radimo na sebi, imamo koncept igre od kojeg ne odustajemo, želimo igrati mnogo brže s kontrama, polukontrama i brzim centrom. Imamo dobru bazu u odbrani, fizički smo mnogo jači od Estonije i idemo na ta četiri boda", dodao je.Mnoge je iznenadilo što se na širem spisku reprezentativaca nije našao Denni Đozić koji igra u odličnoj formi u njemačkoj Bundesligi. Šuman ističe kako prati njegove igre te je obrazložio svoju odluku."Đozić je kvalitetno krilo i u kombinacijama je za reprezentaciju. U prošlom ciklusu Nuić i Ovčina su odradili odličan posao, a među 16 igrača nema potrebe za tri lijeva krila, jer su nam bekovi potrebniji. Gledao sam posljednja kola Bundeslige i vidio sam da je odigrao fantastično. Njegovo je da radi, a šansa će sigurno doći. Generalno, trebamo imati što više igrača u najkvalitetnijim ligama Evrope, Njemačkoj, Skandinaviji i Francuskoj", rekao je selektor BiH.Šuman je otkrio da reprezentacija Bosne i Hercegovine ima mnogo ponuda za gostovanja u narednom periodu."Imamo poziv da od 26. do 29. decembra budemo gosti u Tunisu. Tunižani su nam osigurali smještaj i hranu, a naše je da platimo put. No, zbog ovih tehničkih problema u RSBiH ne smijemo im još uvijek obećati da ćemo doći. Pred susreta sa Švicarskom ćemo 5. i 7. januara igrati u Beogradu protiv Saudijske Arabije koja će snositi sve troškove", kaže Šuman i dodaje kako će naša reprezentacija imati adekvatne protivnike za pripreme za eventualni baraž koji će se igrati u junu."Imamo dvije ponude da gostujemo sedam dana u aprilu Alžiru i Japanu, a jednu od njih ćemo prihvatiti. Obje selekcije bi platile sve troškove, od puta do smještaja i hrane, čak bi i naš savez mogao zaraditi novac. Selektor Alžira Sead Hasanefendić nas je pozvao da tamo odigramo dvije ili tri pripremne utakmice protiv njihove selekcije, a također nas je selektor Japana Dagur Sigurdsson pozvao kod njih jer će se oni spremati za Olimpijske igre", rekao je Šuman.