Šuman: Atmosfera u Skenderiji je bila predivna, iskusni igrači su odlučili meč

Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman bio je zadovoljan nakon pobjede u prvom meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Estonije rezultatom 31:24.

Šuman je nakon meča istakao da su dva boda veoma bitna, te da se iz Estonije želimo vratiti s nova dva boda koja će ispuniti naš cilj.



"Mislim da je prvo poluvrijeme bilo puno bolje od drugog, naročito u defanzivnom smislu. U nastavku smo primili previše laganih golova, a naša pobjeda je mogla da bude i još uvjerljivija. Dva boda su dva boda, ovoj pobjedi ne gledamo u zube, a sada imamo dva dana da se spremimo i da uradimo ono što želimo, a to su četiri boda iz dvije utakmice", rekao je Šuman.







Nakon toga, selektor rukometne reprezentacije kaže da su iskusni igrači odradili najveći dio posla u meču protiv Estonije.



"Znamo da će u Estoniji biti teško, vidjeli smo da imaju dva sjajna igrača, ali da ćemo mi biti spremni da napravimo ono što želimo. Mislim da su ovi momci koje imamo najbolji u selekciji Bosne i Hercegovine. U današnjoj utakmici su najiskiniji uradili najviše, ali to ne znači da mlađi u sljedećim utakmicama neće uraditi to. Atmosfera u Skenderiji je bila predivna", poručio je za kraj Šuman.