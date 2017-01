SP u rukometu: Norveška se s lakoćom preko Mađarske plasirala u polufinale

Norveška je postala prvi polufinalista Svjetskog rukometnog prvenstva u Francuskoj savladavši Mađarsku rezultatom 31:28.

Foto: AFP

Pitanje pobjednika bilo je riješeno već u prvom poluvremenu. Norvežani su već na samom startu poveli sa pet golova razlike (6:1), a sredinom poluvremena stigli su i do sedam golova razlike (11:4).



Mađari su uspjeli dva puta napraviti mini-seriju od 2:0 i stići do četiri gola zaostatka (12:8), ali su Norvežani ponovo do poluvremena uspjeli otići na plus sedam (17:10).



Gdje su stali u prvom, Norvežani su nastavili u drugom, a u 45. minuti imali su maksimalnu prednost na meču od deset golova razlike (26:16), a do kraja meča Mađari su samo uspjeli smanjiti do konačnih tri razlike (31:28).



Norvešku je predvodio Hansen sa 6 golova, dok je Csaszar kod Mađara postigao čak 11 golova.



Norvežani su na ovaj način napravili historijski uspjeh s obzirom da nikada nisu bili među četiri najbolje ekipe na svjetskim prvenstvima.



Norveška će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Španija - Hrvatska (20:45), dok će drugi polufinalni par činiti pobjednici duela Francuska - Švedska (19:00) i Slovenija - Katar (20:45).