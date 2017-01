SP u rukometu: Mađarska napravila senzaciju protiv Danske, Švedska rutinski do četvrtfinala

Aktuelni olimpijski prvaci Danci su se oprostili od borbe za medalje na Svjetskom prvenstvu koje se igra u Francuskoj.

Mađarska je napravila veliku senzaciju i u osmini finala slavila rezultatom 27:25. Tokom čitavog susreta Mađari su bili bolji, no dvije minute prije kraja susreta Danci su stigli do izjednačenja (24:24) i činilo se da će se ipak nekako izvući.



No, potom je Csaszar preuzeo stvari u svoje ruke i sa dva gola zapečatio sudbinu olimpijskih prvaka.



Mađarsku su do pobjede vodili Lekai sa 6, te Juhasz, Jamali i Balogh sa po 4 gola, dok Dancima nije bilo dovoljno ni 8 golova Hansena.



U drugom odigranom današnjem sussretu osmine finala Švedska je s lakoćom savladala Bjelorusiju 41:22. Ekberg i Gottfridson su postigli po 7 golova, dok je Karalek na drugoj strani zabio također 7 golova.



U četvrtfinalu Mađarska će igrati protiv Norveške, dok će Švedska na megdan Francuskoj.



Posljednji susreti osmine finala igraju se, a sastaju se Njemačka - Katar (18:00) i Hrvatska - Egipat (20:45).