SP u rukometu: Francuska savladala Švedsku u četvrtfinalu

Francuska se namučila protiv Švedske, ali je slavila rezultatom 33:30 u polufinalu Svjetskog prvenstva kojem su domaćin.

Kentin Mahe je vodio Francuze sa 9 golova (Foto: EPA)

Francuska se namučila protiv Švedske, ali je slavila rezultatom 33:30 u polufinalu Svjetskog prvenstva kojem su domaćin.

Francuzi su u prvom poluvremenu imali konstantnu prednost od jednog i dva poena razlike sve do 23. minute kada je rezultat glasio 13:11 za domaćina turnira.



Potom se razbranio gostujući golman Appelgren, a Šveđani su serijom 3:0 stigli do plus jedan (14:13), a potom u pretposljednjem napadu i do dva gola prednosti (16:14). Ipak, Sorhaindo je u posljednjoj sekundi smanjio na 16:15, što je bio i konačan rezultat prvog poluvremena. Appelgren je u prvom poluvremenu odbranio 7 od 14 udaraca Francuza na gol.



Francuska je mnogo bolje otvorila drugo poluvrijeme i serijom 5:2 su otišli ponovo na plus dva (20:18), a u 40. minuti Karabatić je donio do tada maksimalnih plus tri Francuzima (22:19).



Tollbring je mini-serijom vratio Šveđane na minus jedan u 44. minuti (23:22),a već u narednom napadu Jeppson je poravnao rezultat na 23:23. Preokret Šveđani prave golovima Ekberga i Gottfidsona za 25:24 u 47. minuti.



Najbolji strijelac kod Francuza bio je Mahe sa 9 golova, dok je za Švedsku Gottfridson dao 7 golova.



Posljednje vodstvo na meču Švedskoj je donio Konradsson u 48. minuti (26:25), a potom Francuzi preokreću rezultat na krilima Remilija i serijom 4:0 dolaze do 29:26 u 54. minuti i tada je bilo jasno da će Francuzi ostati u utrci za odbranu titule svjetskog prvaka.



Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela Slovenija - Katar (20:45), dok će se u drugom polufinalu sastati Norveška i bolji iz duela Španija - Hrvatska (20:45).