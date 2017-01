U 2. kolu grupe A Svjetskog rukometnog prvenstva domaćin Francuska je savladala selekciju Japana rezultatom 31:19.

U 2. kolu grupe A Svjetskog rukometnog prvenstva domaćin Francuska je savladala selekciju Japana rezultatom 31:19.

Ovo je druga pobjeda za Francuze koji su u 1. kolu pobijedili Brazil, dok je Japan u 1. kolu poražen od Rusije.



Francuzi su do prvog vodstva stigli u šestoj minuti kada su poveli 3:2 i do kraja meča nisu ispuštali prednost. Prvo poluvrijeme okončano je rezultatom 17:9 za Francuze, a na kraju je bilo 31:19.



Japan: Kimura (8 odbrana), Shimizu (2 odbrane), Kochi, Kato, Watanabe 2, Komuro, Uegaki 5, Tokuda 4, Koshio 1, Shida, Motoki, Tamakawa 1, Agarie 2, Narita 2, Mekaru 2, Doi.



Francuska: Gerard (6 odbrana), Omeyer (6 odbrana), Remili, Nyokas 2, Narcisse 2, Nikola Karabatić 3, Mahe 5, Accambray 3, Abalo 1, Sorhaindo 1, Guigou 4, Luka Karabatić, Fabregas 7, Dipanda, Porte 3.



Njemačka je u 1. kolu grupe C upisala trijumf protiv Mađarske. Nijemci su odigrali mnogo bolje prvo poluvrijeme nakon kojeg su vodili rezultatom 16:11, ali je Mađarska serijom 4:0 na otvaranju drugog dijela vratila neizvjesnost u meč. Do preokreta, ipak, nije došlo i Njemačka je slavila konačnim rezultatom 27:23.



Fenomenalni Gensheimer predvodio je Njemačku sa postignutih 13 golova iz 15 udaraca.



Njemačka: Heinevetter (14 odbrana), Wolff, Gensheimer 13, Lemke, Wiencek, Reichman, Fath 1, Groetzki 4, Hafner 7, Dahmke, Kuhn 1, Ernst, Pieczkowski 1, Kohlbacher, Drux.



Mađarska: Fazekas (5 odbrana), Mikler (7 odbrana), Balogh 3, Schuch, Csaszar 3, Harsanyi 1, Ligetvari, Nagy 1, Jamali 3, Zubai 2, Banhidi, Juhasz 3, Ancsin 1, Bodo 3, Lekai 3.



Švedska je u 1. kolu grupe D slavila protiv Bahreina rezultatom 33:16 i opravdala ulogu apsolutnog favorita u meču, a predvodio ju je Zachrisson sa osam golova. Odlični su bili i golmani Palicka i Appelgren sa ukupno 20 odbrana.



Švedska: Palicka (9 odbrana), Appelgren (11 odbrana), Jeppsson 1, Darj, Tollbring 10, Ekberg 4, Konradsson 1, Pettersson 1, Lagergren 1, Gottfridsson 2, Stenmalm, Zachrisson 8, Andreas Nilsson 4, Nielsen 1, Lukas Nilsson.



Bahrein: A. Husain Abdulla (13 odbrana), Khamis Isa, Abdulla Eid 1, Merza Salman Ali 1, Shehab Alfardan, Mohamed Alsamahiji, Abdulqader Ali 3, Merza Salman Mohamed 1, Basham Askani, Jassim Almaqabi 1, Ali Mahfoodh 3, Abbas Alsalatna 1, Abdulla Saad, Habib Hasan 4, Ali Alsayyad 1.