Sjajna sedmica za Benjamina Burića: S Flensburgom želim osvajati trofeje

Golman rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Benjamin Burić od naredne sezone branit će za ekipu Flensburga, bivšeg evropskog rukometnog prvaka.

Iza Burića je fantastična sedmica u kojoj je sjajnim odbranama vodio Wetzlar do pobjede protiv velikana Kiela, a za zvaničnu stranicu Bundeslige kaže kako je njegova ekipa znala način na koji će slaviti protiv Kiela.



"Bila je to veoma uzbudljiva sedmica za mene. Nakon pobjede protiv Kiela potpisao sam za Flensburg, a to je nevjerovatno. Prošle sezone smo također slavili protiv Kiela, pa smo znali šta je važno u igranju protiv njih. Morali smo postizati lagane golove, a to nam je na kraju donijelo pobjedu.", rekao je Burić.



Nakon toga, kaže kako je zadovoljan trenutnom pozicijom na tabeli i da je njegova ekipa ipak mogla osvojiti više bodova na svom terenu.



"Trenutno smo zadovoljni stanjem na tabeli, mada smo možda mogli osvojiti više bodova u domaćim utakmicama. Ipak, za sada nije loše. Također želim pohvaliti našu odbranu koja igra zaista sjajno", rekao je golman reprezentacije Bosne i Hercegovine.



Kaže kako mora raditi puno na mentalnom planu, te da u svojoj karijeri u dresu Flensburga želi osvajati trofeje.



"Moram puno raditi na mentalnom nivou kako bih mogao nastaviti pružati vrhunske partije. Flensburg je jedan od najvećih klubova na svijetu, a ja želim osvajati trofeje i nadam se da ću u novom klubu moći to. Dugujem puno svom trenutnom klubu jer su mi dali šansu da se dokažem u najjačoj ligi svijeta, a želim svima ostati u dobrom sjećanju jer je Wetzlar fantastičan klub s velikim ambicijama", završio je Burić.



U dosadašnjoj karijeri Burić je branio za RK Maglaj, HRK Izviđač, RK Borac, RK Gorenje i HSG Wetzlar.