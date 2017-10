Rukometaši Vogošće pobijedili su ekipu Holona iz Izraela sa 31:24 u prvoj utakmici drugog kola EHF Challenge kupa.

Vogošća je ovom pobjedom došla na korak do plasmana u treće kolo, s obzirom na to da će i uzvratni susret biti odigran u dvorani "Amel Bečković".



Bosanskohercegovačku ekipu do pobjede su vodili Osmanhodžić sa šest te Smajilbegović i Geko sa po pet golova, dok je Haseljić imao 15 odbrana.



Uzvratni susret bit će odigran u ponedjeljak od 19 sati.



Plasman u treće kolo ranije je izborio Konjuh iz Živinica, dok je direktno u ovoj fazi takmičenja mostarski Zrinjski.