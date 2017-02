Nikola Prce produžio ugovor sa poljskim Azotyjem na još godinu dana

Kapiten rukomente reprezentacije BiH Nikola Prce još godinu dana ostaje u Poljskoj. Nakon sjajnih igara u prošloj sezoni poljske rukometne lige, kada je sa 159 golova bio drugi najbolji strijelac PGNIG lige, Prce i u prvom dijelu ove sezone igra u odličnoj formi, što je bilo dovoljno za produženje ugovora s ekipom Azotyja.

Foto: Klix.ba

Kapiten rukomente reprezentacije BiH Nikola Prce još godinu dana ostaje u Poljskoj. Nakon sjajnih igara u prošloj sezoni poljske rukometne lige, kada je sa 159 golova bio drugi najbolji strijelac PGNIG lige, Prce i u prvom dijelu ove sezone igra u odličnoj formi, što je bilo dovoljno za produženje ugovora s ekipom Azotyja.

"Veoma sam sretan što je došlo do produženja naše saradnje. Azoty je klub u kojem sam se već sada zadržao najduže, obzirom da ovdje igram treću sezonu. Klub je odlično organiziran, vodi nas mlad i ambiciozan trener, a u momčadi sa mnom igraju tri reprezentativca Poljske tako da nas krasi nas dobar spoj mladosti i iskustva", izjavio je Nikola, dodavši da su planovi kluba za ovogodišnju sezonu ambiciozni, ali ne i nedostižni:



"Ove godine pokušat ćemo otići korak dalje, pokušati eliminirati ekipu Wisle iz Plocka, i zaigrati u finalu play offa. Bit će veoma teško, jer je u pitanju veoma iskusna i kvalitetna momčad, ali ako nas zaobiđu povrede i zadržimo formu iz prvog dijela sezone, nismo bez šansi", kazao je on.



Nikola je u prvom dijelu ovogodišnjeg šampionata postigao 76 golova u 17 mečeva, a sa 12 golova je vodio svoj tim do velikog uspjeha i remija na gostovanju kod europskog prvaka, ekipe Vive Tauron iz Kielcea.



Azoty je 16. klub u Nikolinoj bogatoj karijeri, a najveći trag ostavio je u Španjolskoj gdje je, igrajući za Octavio iz Viga, sa181 postignutim golom bio drugi strijelac španjolske ASOBAL lige u sezoni 2008/2009. Igrajući za PICK Szeged 2014. godine osvaja EHF Cup.



Za reprezentaciju BiH Nikola je u 88 nastupa postigao 323 gola i jedan je od naefikasnijih igrača u historiji. Nakon što je nacionalni tim svoje zemlje sjajnim partijama u dvomeču baraža protiv Islanda, kada je postigao 18 golova, odveo na SP u Katar, proglašen je sportistom godine Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.