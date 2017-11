Nakon tri sedmice stanke rukometaši Zrinjskog u derbiju kola dočekuje Vogošću

Foto: Fena

Nakon gotovo tri sedmice bez službene utakmice, rukometaši Zrinjskog u nedjelju u okviru 6. kola Premijer lige BiH ugostit će Vogošću.

Po riječima trenera Zrinjskog Zdravka Medića, s obzirom na visoko postavljene ciljeve uoči početka sezone, u sudaru s drugoplasiranom ekipom domaćeg prvenstva u obzir dolazi samo pobjeda.



"Vogošća do sada ima četiri pobjede i poraz na gostovanju kod Borca što govori da se radi o vrlo ozbiljnoj ekipi, kao i proteklih nekoliko godina, iako su im neki važni igrači otišli. Međutim, mi jednostavno moramo pobijediti jer samo nas pobjeda ostavlja u borbi za vrh, a borbu za vrh najavili smo pred početak sezone", kazao je Medić na konferenciji za novinare.



Zrinjski je u prva dva kola zabilježio dvije pobjede, a zatim su uslijedila dva poraza, domaći od Borca i gostujući od Maglaja. U petom kolu Zrinjski je bio slobodan, što su mostarski rukometaši, zajedno sa stankom zbog nastupa reprezentacije, iskoristili za saniranje ozljeda.



"U neku ruku, ova pauza nam je dobro došla. Imali smo nekoliko ozlijeđenih igrača koji su u tom periodu zaliječeni i svi će biti spremni za Vogošću, osim Marina Perić koji je zbog ozljede ramena i dalje izvan terena", kazao je trener Zrinjskog.



Za rukometaše Zrinjskog, po Medićevim riječima, slijedi ključni dio prvenstvu kada će u nešto više od mjesec dana odigrati desetak, što domaćih, što europskih, utakmica.



"Ovaj dio prvenstva usmjerit će klub za proljeće i dati nam odgovor na pitanje gdje smo i koliko možemo ove sezone", istakao je Medić.



Bliži se i datum prvog europskog nastupa za Zrinjski. U okviru 3. kola Challenge kupa Zrinjski će snage odmjeriti s predstavnikom Gruzije BSB Batumi. Obje utakmice igrat će se u Mostaru 17. i 18. novembra.



"Što se tiče Challenge kupa, ja još nisam o tome nešto previše pričao svojoj ekipi. Nama je u ovom trenutku prioritet prvenstvo, što ne znači da, ako nam se pruži prilika da prođemo nekoliko kola u Challenge kupu, to nećemo iskoristiti. Svakako bi bilo korisno i za klub i za igrače odigrati nekoliko europskih utakmica protiv kvalitetnih protivnika", poručio je Medić.



Kružni napadač Dragan Šoljić dodao je kako igrači s nestrpljenjem iščekuju prvi europski nastup, no sada im je u fokusu domaće prvenstvo i Vogošća.



"Očekujemo čvrstu i uzbudljivu utakmicu. Radi se o vrlo kvalitetnom protivniku, ali mislim da s dobrom našom igrom, prije svega u obrani, naša pobjeda neće doći u pitanje", kazao je Šoljić.



Utakmica Zrinjski – Vogošća Poljine Hills na rasporedu je u nedjelju u 17 sati, u dvorani na Bijelom brijegu.