Novoizabrani direktor rukometne reprezentacije Goran Muzurović obratio se novinarima na današnjoj konferenciji za medije RSBiH.

"Drago mi je što pratite rad rukometnih reprezentacija. Želim da izbjegnemo sve nesuglasice i da u startu krenemo jednom pravilnom pričom. Sve stvari koji su vezane uz reprezentaciju BH nemojte tražiti na drugim mjestima jer vam ja stojim na raspolaganju. Kao ozbiljan čovjek napisao sam mnoge prijedloge. Od mene je traženo da napišem pravilnik o reprezentacijama BiH, to sam i uradio. Nakon toga je uslijedila sjednica RSBiH, na čijem je dnevnom redu bila reprezentacija. Kao ozbiljan čovjek, ne zbog svog imena, nego zbog reprezentacije, povukao sam svoju kandidaturu, jer reprezentacija BiH ne može biti 13. od 14 tačaka", rekao je Muzurović.



U međuvremenu ljudi iz Upravnog odbora su promijenili mišljenje te zadužili predsjednika i selektora da se obave razgovori na tu temu i došli se do zaključka da sve što je ranije napisano, bude i usvojeno.



"Imao sam dva izbora. Prvi izbor je bio da dam sebi ulogu posmatrača iz salonske atmosfere te da nemam nikakvu odgovornost i imao sam drugi izbor, a to je da ludo hrabar čovjek opredijeli se rukometu i preda se radu. Odlučio sam se za drugi izbor, koji nema veze s ličnim uslovima. Odgovorno ću reći da se RSBiH nalazi u situaciju u kojoj se nikad nije nalazio u historiji. Savez je opterećen blokadom računa, koji je nastao u prošlom periodu. Dug je tri miliona KM", istakao je Muzurović.



Direktor se dotakao i ženske rukometne reprezentacije BiH.



"Mora se oformiti ženska reprezentacija. Okupit ću relevantne ljude iz ženskog rukometa i predložiti Upravnom odboru. U narednom periodu će biti izabran i direktor ženske rukometne reprezentacije", podvukao je Muzurović.



Medijima su se obratili i selektori na čelu s Bilalom Šumanom.



"Prošlo je godinu dana od mog imenovanja kao selektora reprezentacije. Nisam odustao ni milimetara. Bilo je turbulentno i teško, mnogo stvari se izdešavalo što u sportskom dijelu, tako i u onim drugim. Osnovali smo U14 selekciju, koja nije postojala. Imamo U16 i U18 selekcije, koja od naredne godine prerasta u U20 selekciju i tako smo dobili četiri omladinske selekcije i A selekciju", podvukao je Šuman.



"Trebamo biti pozitivni. Nikad teže vrijeme nije bilo po pitanju rukometa u našoj zemlji. Ne može se izaći brzo jer je tu mnogo problema. Imali smo četiri okupljanja mlađih selekcija, jedno nam je Savez blokirao. Postoji plan o okupljanju A selekcije i svih mlađih selekcija. Mene najviše zanima lopta. Jako su bitna česta okupljanja i jake utakmice. Pokušat ćemo sve što je u našoj moći da nađemo neka rješenja da se što više okupljamo", rekao je Jasmin Mrkonja, selektor generacije 2002.



"Prvi sam koji je doveo selekciju BiH u Banja Luku. To su bili dječaci U17 selekcija i nadam se da se na tome neće zaustaviti. Apelujem svim ljudima da pomognu koliko god mogu", rekao je Nebojša Golić, selektor U17 selekcije.