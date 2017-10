Muzurović: Reprezentacija BiH će igrati kvalifikacije 's računom ili bez njega'

Gordan Muzurović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro započinje kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo koje se igra u Danskoj i Njemačkoj 2019.

Iako postoje brojni problemi u Savezu, prije svega blokiran račun RSBiH, novoimenovani direktor reprezentacije Gordan Muzurović optimističan je i smatra da će se uskoro stvari riješiti u pozitivnom smislu.



On je na poziciju direktora imenovan prije više od mjesec dana, iako je, priznaje, bio odustao od kandidature zbog brojnih problema, ali se ipak uhvatio ukoštac s tim.



Za to vrijeme kaže da je urađeno nekoliko bitnih tehničko-administrativnih stvari.



"Prvo i osnovno su uređena normativna akta kada je u pitanju rukometna reprezentacija BiH. Na osnovu toga se stvara preduslov za organizovan pristup i rad. Manje je improvizacija. Druga stvar koja je urađena jeste da smo prvi put nakon puno godina uspostavili sistem postojanja i ostalih reprezentacija - omladinskih od U14 do U20. To je nešto jako bitno. Svaki ozbiljan savez treba da crpi svoje resurse na ovaj način, ulažući u svoju mladost koji trebaju biti budući A-reprezentativci", rekao je Muzurović u intervjuu za Fenu.



Dodaje da su sve omladinske reprezentacije dobile priliku da imaju pripreme, prije svega okupljanja a nakon toga učešća na eminentnim međunarodnim turnirima.



"Dogovoren je sastanak s ljudima u Gornjem Vakufu, gdje će U14 reprezentacija imati mjesto na kojem će se okupiti i obaviti trenažni proces. Paralelno s tim Brčko će biti domaćin omladinske reprezentacije gdje je dogovoren četveromeč sa Slovenijom, dva susreta ovdje, dva tamo. Mislim da smo na putu da pred Novu godinu organizujemo turneju za A-reprezentaciju u Tunisu a već su dogovorene utakmice početkom januara u Beogradu sa Saudijskom Arabijom", objašnjava Muzurović.



Ističe da je fokus na A- selekciji koja je, kako kaže, najbitnija, te da je raspored za sve uzraste do kraja godine zgusnut.



Smatra da je situacija u bh. rukometu teška. Na pitanje da li bi kvalifikacijska utakmica protiv Estonije 25. oktobra mogla doći u pitanje, odgovara da ne postoji niti jedan uvjet trenutno koji reprezentacija ispunjava da se taj meč odigra.



"Kada bismo čekali kako stvari sada stoje u ovoj državi, ne postoji niti jedan uslov koji je ispunjen da bismo kvalifikacije započeli. Mislim, s računom koji je zateknut iz ranijeg perioda. I novce koje imamo osigurane i potencijalno osigurane nemamo gdje da stavimo. U ovom trenutku nama fali novčanik, kako bismo mogli normalno funkcionirati. Reprezentacija je, prema mom subjektivnom dojmu, otuđena od cijele teritorije BiH. Bukvalno ovisimo o računu, ne možemo platiti autobus za prijevoz a do utakmice je malo vremena", dodaje Muzurović.



Mišljenja je da su ljudi iz cijele BiH željni kvalitetnog rukometa, pogotovo jake reprezentacije, te da čini sve da im to priušti.



"U augustu sam odbio kandidaturu ali sad pričam o ovome i tu sam. Pričamo s ljudima iz politike da vidimo koliko ozbiljno shvataju situaciju. Neki su problemi političkog pitanja. Da li smo za to da se reprezentacija BiH gasi ili da imamo kontinuitet i obavezu? Na utakmicu će doći djeca koja su zainteresirana. Mi njima moramo dati razlog da dolaze na mečeve", kategoričan je Muzurović.



Ubijeđen je da će selekcija BiH igrati kvalifikacije 's računom ili bez njega', jer kako kaže postoje određeni ljudi koji razmišljaju na pravi način.



"Ne postoji teoretska šansa da se desi da mi gasimo bilo šta što ima prefiks Bosne i Hercegovine. Šteta je napravljena odranije. Sada će biti prilika da vidimo koliko nam je stalo. Ubijeđen sam da ćemo naći način da naša reprezentacija učestvuje u kvalifikacijama za SP jer bi bilo nedopustivo da ne učestvujemo na smotri radi tehničkog rješenja", jasno poručuje.



Stava je da je za njega reprezentacija svetinja i da svi uzrasti zaslužuju kvalitetan tretman te da su ljudi u savezu tu koji im moraju omogućiti optimalne uvjete.



"Selektori zaslužuju najveće poštovanje, oni su fokus. Želim da igrači i selektori budu glavni u cijeloj priči, da im se pruže svi uslovi a oni će nam sve vratiti. Veliki sam optimist kada je u pitanju početak kvalifikacija", dodaje direktor rukometnih reprezentacija u BiH.



Kaže da bi volio da rukomet ima kvalitetnije mjesto u društvu i da se vrati taj sport u školske programe, kao što se izučavaju elementi košarke, nogometa, gimnastike...



"Direktor reprezentacije ne može biti važniji od lopte i rukometa i predstave te same utakmice. Smeta mi što pričamo o računima a ne o afirmativnim stvarima. Ubijeđen sam da će doći vrijeme da ćemo organizirati utakmice na cijelom području BiH", naglašava Muzurović.



Vjeruje da će ova reprezentacija u junu igrati baraž i naći svoje mjesto na svjetskom prvenstvu.



"Dat ćemo sve od sebe, a onda ćemo se kvalitetno 'pobiti' s bilo kim i otvoriti sebi put na SP gdje nam je objektivno mjesto", zaključio je.



Rukometna reprezentacija BiH se u kvalifikacijama za SP nalazi u grupi s Estonijom i Švicarskom.