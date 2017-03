Lino Červar napustio reprezentaciju Makedonije, preuzima Hrvatsku

Lino Červar (Foto: EPA)

Hrvatski rukometni stručnjak Lino Červar raskinuo je ugovor s Rukometnim savezom Makedonije te će ponovo preuzeti reprezentaciju Hrvatske.

Červar je s čelnicima makedonskog saveza dogovorio prekid saradnje tri godine prije isteka ugovora. Potom se oglasio pismom u kojem je potvrdio da će preuzeti Kauboje.



"Hoće li to biti reprezentacija zemlje u kojoj sam rođen, gdje imam obitelj, u kojoj sam se razvio i afirmirao kao trener, doživio najveće svjetske uspjehe? Ili izabrati reprezentaciju jedne male, ponosne zemlje, moje druge domovine Makedonije, koja me jako lijepo prihvatila kao svoga i sve mi dala? Ipak sam na kraju izabrao Hrvatsku, moj rodni kraj, moju zemlju", naveo je Červar uz svom pismu.



Cilj hrvatskog stručnjaka je bio da vodi Makedoniju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine, no, od toga očigledno neće biti ništa.



HRT javlkja da je Červar i dalje trener skopskog Metalurga, no, spekuliše se da će napustiti i taj posao.



Lino je ranije vodio Hrvatsku od 2002. do 2010. godine, a osvojio je šest medalja, olimpijsku 2004. godine, kao i medalju svjetskog prvaka 2003. godine. Dva puta je bio viceprvak svijeta, 2005. i 2009. godine, a osvojio je i dvije srebrene medalje na evropskim prenstvima 2008. i 2010. godine.