Korkarić zadovoljan igrom, odnosom i borbenošću bh. rukometaša

Zuhdija Korkarić (Foto: Fena)

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad selekcijom Estonije s 31:24 sinoć je u Skenderiji otvorila kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Njemačkoj i Danskoj.

Dugogodišnji rukometni trener i bivši pomoćnik selektora bh. reprezentacije Zuhdija Korkarić u izjavi za Fenu kazao je da je zadovoljan igrom bh. tima, borbenošću igrača, ali i odzivom i podrškom navijača kojih je u Skenderiji bilo više od 4.000.



"Prije svega bih pohvalio posjećenost u Skenderiji koja je bila znatno ispunjenija u odnosu na neke ranije utakmice. Samim tim igrači su imali veći motiv da pokažu najbolje što znaju. Puno je ljepše igrati pred punim tribinama i još ako imate navijanje koje može da napravi samo naša publika i Bh. fantikosi, onda je to jedan veliki dodatni motiv", kazao je Korkarić.



U osvrtu na igru izabranika selektora Bilala Šumana protiv Estonaca kazao je da je "na momente ona bila prelijepa".



"Vidjelo se da su Estonci daleko iza nas, ali još nam se javlja "crna rupa", period igre od nekih pet-šest minuta u kojem damo priliku našim protivnicima da smanje razliku u golovima. No, lično sam zadovoljan prikazanom igrom, odnosom i borbenošću naših rukometaša. Sretna je okolnost da se niko nije povrijedio pred subotnji revanš u Tallinnu. Ta utakmica također neće biti laka. Svaka utakmica na svoj način je teška pa tako će biti predstojeća, ali očekujem da ćemo i u gostima zabilježiti pobjedu", kazao je Korkarić.



Nakon Estonije, bh. rukometaše sredinom januara naredne godine očekuje odlučujući dvomeč sa Švicarskom u borbi za prvo mjesto u grupi, koje vodi nastupu u baražu.



"Švicarska je po meni mnogo bolja reprezentacije od Estonije, ali ukoliko postavimo dobru odbranu i budemo imali odnos kao protiv Estonije mislim da ni Švicarci ne bi trebali biti neki veliki problem. Do januara ima puno vremena, nadam se da u to vrijeme nećemo imati povrijeđenih igrača i da ćemo do tada i popraviti neke segmente igre koje je selektor uočio te da nećemo dozvoliti da nam se pojave "crne rupe", ukoliko želimo da prođemo Švicarsku", ističe Korkarić.



Reprezentacija BiH otputovala je danas u Tallinn gdje će u subotu igrati revanš s Estonijom, dok su susreti sa Švicarskom na programu su 10. i 13. januara 2018. godine.