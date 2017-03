Korkarić: Neću dopustiti da se moja ekipa preda; Geko: Favoriti smo protiv Bosne

U dvorani "Ramiz Salčin" danas je održana konferencija za medije povodom gradskog derbija između Bosne i Vogošće, a medijima su se obratili predstavnici oba kluba.

Gordan Muzurović, predsjednik Skupštine RK Bosna, istakao je da rivali imaju prijateljske odnose i da je ovo jedinstvena prilika da Sarajevo živi rukomet.



"Želim da pozdravim naše sportske prijatelje, na čelu sa Fetahom Kadrićem, predsjednikom kluba te Alenom Gekom, kapitenom RK Vogošća. Mi smo zajedničkim dogovorom odlučili da press konferenciju organizujemo na ovaj način jer je krajnje vrijeme javno reći zbog čega postojimo, a to je prije svega sport, u ovom slučaju rukomet. Želimo da skrenemo pažnju da dva kluba gaje prijateljske odnose bazirane na sportskim komponentama, ali i ličnim prijateljstvima. Jedina istina o ovom odnosu je jedan sportski rivalitet te ova dva kluba u gradu definitivno predstavljaju rukomet. Naše komšije su lideri prvenstva, ali ne stojimo ni mi loše u cijeloj priči. Ovo nam je dobra prilika da skrenemo pažnju vlastima da rukomet stanuje na prostoru našeg grada. Sportska priča bi trebala biti iznad svega, a fama koja je iznad gradskog derbija, koju prate neke negativnosti u ovom slučaju zaista nije tačna", izjavio je Muzurović.



Predsjednik gostiju iz Vogošće, Fetah Kadrić, vjeruje u dobru rukometnu predstavu na Mojmilu.



"Zahvalio bih se RK Bosna na ovoj odličnoj ideji o organizovanju ove konferencije za medije i sigurno da namjeravamo nastaviti sa ovom praksom.Mislim da je Gordan dosta toga rekao, a ja ću ponoviti da je naš prvenstven stav i dolazak na ovu press konferenciju sport. Razvoj rukometa je u jednoj stagnaciji te je potrebno raditi na tome. Također bih čestitao Bosni na jučerašnjoj pobjedi u Kupu. Ovom pressicom želimo razuvjeriti dušebrižnike, mi smo sportski prijatelji, a naravno svaka ekipa teži da pobijedi i da je bolja. Želimo da pozovemo što veći broj Sarajlija na sutrašnju utakmicu i garantujemo dobru sportsku predstavu", rekao je Kadrić.



Zuhdija Korkarić, novi/stari trener Studenata je svjestan uloge favorita koju Vogošća ima, ali naglasio je da Bosna ne ulazi u ovaj duel sa bijelom zastavom.



"Ova konferencija za medije je jedinstvena i drago mi je što se ovako organizovala. Mi sutra igramo utakmicu prvenstava, koja je ujedno i gradski derbi. Ekipa Vogošće je favorit, ali neću dopustiti da se moja ekipa preda, te smatram da nas čeka borbena i odlična ekipa. Pozvao bih sve ljude koji vole rukomet da dođu sutra, povedu svoju djecu i uživaju u pravoj utakmici. Pozivam i škole rukometa da dođu i podrže nas. Sjetimo se samo prošlog duela ovih ekipa na Mojmilu, koji je bio pravi praznik rukometa. Bez obzira na rezultat, obećavamo borbu i gledaoci će sigurno imati šta da vide", riječi su trenera Korkarića.



Kapiten RK Vogošća Poljine Hills, Alen Geko, prihvatio je ulogu favorita.



"Naše ambicije su da igramo ni na koji drugi način osim na pobjedu. Smatram da imamo bolju ekipu i prihvatam ulogu favorita u ovoj utakmici", dodao je Geko.



Za kraj, kapiten sutrašnjeg domaćina, Semir Memić, smatra da Bosna ima svoje šanse.



"Ja ću se prije svega zahvaliti svojim saigračima, koji su nakon poraza u Cazinu, te smjene trenera koja nas je uzdrmala, odigrali sinoć fantastičnu utakmicu. Što se tiče Vogošće, to je kvalitetna ekipa koja ima 16 kvalitenih igrača te rotaciju koja nama nedostaje. No i mi imamo svoje šanse, samo trebamo biti pametni, slušati trenera i dati zadnji atom snage. Iskoristio bih priliku da pozovem publiku u što većem broju i neka bolji pobijedi", rekao je Memić.



Gradski derbi između RK Bosna i RK Vogošća Poljine Hills je na rasporedu u petak 3. marta u dvorani "Ramiz Salčin" s početkom u 19 sati, a cijena ulaznice je 3 KM.