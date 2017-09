U dvorani “Ramiz Salčin” u Sarajevu je nakon tri dana vrhunskog rukometa završen 2. Međunarodni rukometni turnir za kadete pod nazivom ''Više od igre", a titulu na ovom turniru odbranili su rukometaši Celja PL iz Slovenije.

U utakmici za sedmo mjesto Selekcija grada Sarajeva je savladala Crvenu Zvezdu 28:27. Susret za peto mjesto su igrali Metalurg i Balić-Metličić akademija, a pobjedu rezultatom 24:15 odnijeli su Makedonci.



Treće mjesto je pripalo ekipi Borca m:tel, koja je s 20:14 savladala goste iz Beograda, ekipu Partizana.



Finalnu utakmicu igrali su Celje PL i Izviđač CO, a pred sami kraj susreta Slovenci su se uspjeli rezultatski odvojiti i slaviti pobjedu rezultatom 19:16 te su tako odbranili trofej prvaka iz prošlogodišnjeg izdanja ovog turnira.



Za najboljeg igrača turnira proglašen je Mulan Vukšić iz Izviđača CO, dok je najbolji golman turnira Jernej Mlakar iz selekcije Celje PL.



Stefan Petrić iz Crvene zvezde je sa 30 postignutih pogodaka osvojio titulu najboljeg strijelca. Vrijedi istaći da su individualne, ali i ekipne nagrade uručivali Bilal Šuman, Gordan Muzurović, Enid Tahirović, Nebojša Golić i Igor Nikolić.



Treba istaći da su čast bh. rukometa na ovom turniru odbranile ekipe Borca i Izviđača, a prema riječima selektora, Bilala Šumana, u njihovim sastavima ima potencijalnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine.



Organizatori su se zahvalili institucijama i sponzorima bez kojih ovaj turnir nebi mogao biti realizovan, a to su Grad Sarajevo, Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Općina Novi Grad Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.