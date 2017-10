Reprezentacija BiH u američkom fudbalu odigrala prve mečeve i osvojila srebro

Reprezentacija BiH u američkom fudbalu je tokom proteklog vikenda odigrala svoje prve utakmice, tako da će 7. i 8. oktobar ostati upisani u historiju bh. sporta. Naš tim se kući vratio sa srebrom.

Naša reprezentacija je nastupila na 3. Balkan Bowlu u Somboru u Srbiji koji je organizovala Srpska asocijacija američkog fudbala (SAAF). Našu reprezentaciju je činilo 30 igrača iz Sarajeva, Tuzle i Bijeljine.



Flag reprezentacija (beskontaktni fudbal) je u subotu odigrala tri utakmice te je poražena od Vojvodine, Hrvatske i Srbije. Momci su igrali dobro, ali je manjak vremena za zajedničke treninge igrača iz različitih gradova učinio svoje.



U nedjelju je naša reprezentacija u svojoj prvoj utakmici u tackle fudbalu (kontaktni fudbal) uspjela pobijediti All Star SEVER tim iz Srbije, a od prvog tima Srbije, koja je osma reprezentacija u Evropi, je poražena. Ti rezultati su bili dovoljni za srebrenu medalju.



Povodom prvog nastupa reprezentacije je objavljeno saopćenje na zvaničnoj internet stranici KAF Spartans Sarajevo.



"Sa srebrom smo se vratili kući s našim imenima zapisanim u historiji te s velikim ambicijama i zadacima koji stoje ispred nas, a koje jedva čekamo.



Zahvaljujemo domaćinima, Srpskoj asocijaciji američkog fudbala – SAAF i Savezu američkog fudbala Vojvodine, kako na gostoprimstvu, tako i na donaciji opreme koja će nam zasigurno uveliko pomoći u našim naporima. Zahvaljujemo se svim takmičarima reprezentacija protiv kojih smo igrali, pobjede uzimamo s poštovanjem, poraze kao lekcije, te nam je izuzetna čast što imamo priliku igrati i učiti zajedno s vama.



Hvala Sloveniji, hvala Hrvatskoj, hvala Srbiji.



Posebno hvala svima koji su bili uz nas, od naših porodica do prijatelja širom regiona, ne samo na tome što nas podržavate, već što smo svi jedna šarolika slika divnih ljudi koji podržavaju jedni druge u sportu i prijateljstvu, što naše stranice odišu pozitivim porukama iz svih krajeva svijeta, na različitim jezicima.



Na kraju, moramo reći, nismo išli tamo da bismo nosili plave dresove, jer nam je to rodnim listom zagarantovano pravo, išli smo kao trenutno najbolji iz BiH da postavimo temelje za one koji će doći, puno bolji od nas. Reprezentacija nije i ne može biti ništa drugo do predstava sporta i sportista koji su postigli određeni nivo i standarde, naporno radili te time zaslužili da budu smatrani najboljima u onom čime se bave iz mjesta odakle dolaze. Sport nije i ne smije biti mjesto gdje se ispravljaju i potenciraju stvari koje nemaju veze sa istim, nije osveta za događaje iz 18. vijeka, zabranu uvoza stočne hrane od neke druge države, kao ni razlog pada cijena maline od prošle godine. Nije prostor gdje navijaš za nekoga drugog, samo kako bi komšiji 'crkla krava', nije mali pravougaonik na ekranu kompjutera gdje izbacuješ svoje frustracije, jer ti taj dan nije prošao tiket (ili je, još gore, prošao, pa si sad od kladionice certificiran stručnjak za sport i proricanje budućnosti).



Sport je, naravno, daleko više od toga. Sport je Citius, Altius, Fortius, a mi želimo i moramo brže, dalje i jače. Dajte nam poraze, da naučimo. Pobjede, to ćemo sami.



Momci koji su uvijek vjerovali su Filip Martinčević, Hamza Kolašinac, Irvin Čatić, Darko Lujić, Adi Dadanović, Belmin Šehanović, Samir Čaplja, Amar Kalajlić, Esmir Buljubašić, Salko Ahmetović, Jasmin Salihović Dženan Brigić, Denis Krama, Muhamed Gajević, Adi Salčin, Nikola Žmukić, Gabrijel Kajtazi, Rahman el Sayed, Nihad Biberović, Stefan Erdei, Ermin Velić, Harun Čebirić, Jasmin Novalić, Nadir Buturović, Tony Gotovac, Mirza Slatina, Amel Šukić, Edin Silajdžić, Ognjen Bravo, Nermin Pašalić, Carter Barrow, Matthew Carver i Eldar Balta", navodi se u saopćenju.