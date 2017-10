Japanac Yoshihide Muroya slavio je na posljednjoj ovosezonskoj utrci Red Bull Air Race koja je održana proteklog vikenda u Indianapolisu. Na taj način postao je svjetski prvak prvi put.

