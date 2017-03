Ragbi klub Čelik danas je obilježio 45 godina postojanja u Zenici, a izložba dresova, novinskih natpisa i trofeja u Muzeju grada Zenice privukla je veliki broj građana grada koji je nekada živio ragbi.

Prvu ragbi loptu u Zenicu prije 45 godina donio je Suad Kapetanović kada je ovaj, danas ne toliko popularan sport, pustio svoje korijenje. Iako u početku nisu bilježili velike uspjehe, igrači Ragbi kluba Čelik veoma brzo su bili najbolji na ragbi sceni u Jugoslaviji.



Predsjednik Skupštine Ragbi kluba Čelik Zehrudin Mušinović najstariji je u klubu po aktivnom stažu, a njegovi nasljednici u ovom sportu biće njegov sin i unuk.



"U porodici Kapić igrao je otac i tri sina i to je nešto što rijetko koji sport ima. Korijeni ragbija su se razvili u veliko stablo, a danas imamo mnogo članova i nastavljamo ono što je zlatna generacija Ragbi kluba Čelik radila u Jugoslaviji'", pojasnio je Mušinović.



Vjetar u leđa zlatne generacije ragbista Čelika bila je želja i ljubav prema sportu, baš kako je i danas. U to vrijeme, ragbisti su, kako bi otišli na pripreme, kopali kanale i čistili Bilino Polje. Nakon osvojene treće titule dobili su prvi novac za pripreme van Zenice.



Zeničanin Nasir Vehabović 39 godina je igrao ragbi. Penzionisan je 2002. godine, a u svojoj karijeri je napravio dobre rezultate, upoznao dobre ljude i ojačao ragbi zajednicu.



"Sve ovo je prošlo veoma brzo, iza nas su ostali rezultati, a nadam se da će igrači nastaviti raditi i boriti se. Pamtim dosta utakmica, a meni najdraže su finale Kupa Jugoslavije u Sarajevu 1985. godine kada smo pobijedili nadu te utakmica u Splitu gdje smo porazili Nadu i osvojili prvenstvo Jugoslavije bez poraza", izjavio je Vehabović.



Predsjednik Ragbi kluba Čelik Goran Zovko ističe kako je ragbi obilježio historiju Zenice, a da rezultati ni danas ne izostaju. Problem je popularizacija drugih sportova, dok je ragbi danas u sjeni.



"Ragbi je sport koji nema značaj koji bi trebao imati. Ragbi reprezentacija Bosne i Hercegovine ima fantastične rezultate, a ista situacija je i tamo kao i u klubovima. Ponosni smo na ovaj grad koji je davao podršku kada je trebalo", pojašnjava Zovko.



U prvim godinama ragbija u Zenici muškarci nisu bili "in" ako nisu igrali ragbi.



"Ja sam dosta stvari naučio kada sam ušao u ragbi, pa i te priče koje su bile legendarne. Svaki kvart je imao svoju ragbi momčad koji su to voljeli i igrali. Bili smo rasadnik ragbi talenata, a za to su dokaz igrači koji igraju i van BiH. Sve su to legende kluba i grada koji ragbi igraju i danas", izjavio je Zovko.



Ragbisti se nadaju da će njihov sport koji se igra srcem, gdje novac ne igra značajniju ulogu, uskoro biti ravnopravan s drugim sportovima te da će se u Zenici svi radovati titulama regionalnih takmičenja koje su postale tradicija u ovom klubu.