Tamas Nagy iz Mađarske je prvi prošao kroz cilj 11. Sarajevo polumaratona koji je u 10 sati krenuo ispred BBI Centra. U polumaratonu je učestvovalo oko 3.000 trakača iz 30 zemalja, a najveći broj učesnika bio je iz Bosne i Hercegovine. Nagy je kroz cilj protrčao s vremenom 1:12.04.

Drugi je bio Vinko Sliško, a treći Slaviša Bunić. Najbrža među ženama je bh. atletičarka Lucia Kimani.



Učesnici su protrčali ulicama: Maršala Tita, Alipašina, Patriotske lige do Pionirske doline te u pravcu Marijin dvora, Vrbanje, Vilsonovog šetalište pored hotela Bristol, a nakon toga ulicama Hiseta, Obala Kulina bana, Bentbaša, Aleja ambasadora do mosta Kozija ćuprija i konačno ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do BBI centra gdje je bio i cilj.



Saobraćaj je tokom održavanje utrke u ovom dijelu grada bio obustavljen. Na polumaratonu je učestvovalo i 100 polaznika i polaznica Škole trčanja Klix, a uoči glavne trke održana je utrka Zmajzi Kid's Run na kojoj su učestvovala djeca do 14 godina.



Veliki građana okupio se na ulicama kako bi trkačima dali podršku, a pobjednik je pozdravljen aplauzom i ovacijama. Nakon prolaska kroz cilj učesnici imaju priliku uživati u Mrka ćevapima, a zatim ih očekuje after party.



Podsjećamo da su ovogodišnja tema Sarajevo Coca-Cola polumaratona mostovi Sarajeva, čiji će suvenir učesnici polumaratona moći ponijeti u vidu specijalnih dri fit majica te finišerskih medalja sa uzorkom sarajevskih mostova.