Vrijedni volonteri "Let's Do It" projekta u saradnji sa specijalnim partnerom Olimpijskim komitetom BiH, sproveli su akciju čišćenja borilišta za EYOF 2019 na Igmanu.

Vrijedni volonteri "Let's Do It" projekta u saradnji sa specijalnim partnerom Olimpijskim komitetom BiH, sproveli su akciju čišćenja borilišta za EYOF 2019 na Igmanu.

Veliko polje na Igmanu je poznato kao prirodni fenomen mrazišta i kao takvo predstavlja vazdušnu banju izuzetno bogatu kisikom. Hiljade građana Bosne i Hercegovine i stranih turista posjećuju Veliko polje tokom cijele godine, a boravak na Velikom polju pozitivno utiče na zdravlje posjetilaca.



Nažalost, nesavjesni posjetioci iza sebe ostavljaju otpad u predivnom prirodnom okruženju olimpijske planine Igman. Volonteri i OK BiH današnjom akcijom čišćenja žele ukazati na ugroženost prirode i na čovjekov nemar u odnosu prema ljepotama koje nas okružuju.



Igman će biti jedno od borilišta tokom EYOF-a Sarajevo i Istočno Sarajevo 2019. godine i kompletna društvena zajednica treba dati svoj doprinos kako bismo spremno dočekali ovu veliku sportsku smotru.



Tokom akcije čišćenja, koja je trajala tri sata, 47 volontera i volonterki su prikupili i trajno uklonili iz prirodnog okruženja 85 vreća otpada zapremine 120 litara. Nakon toga, u blizini Malog polja na Igmanu, volonteri su zasadili deset sadnica smrče i na taj način najavili veliku volontersku akciju sadnje drveća "Let's Do It – milion sadnica za 1 dan" koja će biti održana u subotu 28. oktobra 2017. godine širom Bosne i Hercegovine.



Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine tradicionalno, četvrtu godinu zaredom, nastavlja saradnju na prestižnom globalnom projektu "Let's Do It – milion sadnica za 1 dan", u sklopu kojeg učestvuje u svim segmentima projekta – čišćenju, edukaciji te pošumljavanju terena.