Zrinjski u velikom derbiju dočekuje Sarajevo, Široki na Tušnju gostuje Slobodi

U povratku ka vrhu tabele FK Sarajevo može napraviti ogroman korak ukoliko u derbiju 12. kola BHT Premijer lige savlada Zrinjski u Mostaru, ali i domaćin je svjestan da će ga sve osim pobjede skoro sigurno vratiti bliže svojim pratiocima. Osim velikog derbija Pod Bijelim brijegom iščekuju nas još četiri utakmice na današnjem rasporedu.

Zrinjski je u prethodnom kolu remizirao proti Borca (0:0) u Mostaru i time prekinuo niz od sedam uzastopnih prvenstvenih pobjeda. Trener Blaž Slišković je svjestan da bi novi gubitak bodova na domaćem terenu mogao značiti i smanjenje bodovne razlike u odnosu na Željezničar i(li) Široki Brijeg sa šest na četiri boda što ne bi bilo nimalo dobro s obzirom da Plemići u 13. kolu putuju upravo Širokobriježanima u goste.Aktuelni prvak BiH je do sada napravio veliku bodovnu zalihu koja mu dozvoljava ostanak na prvom mjestu i u slučaju da, zajedno s mečom protiv Borca, poveže još dva meča bez pobjede i opet ostane lider, ali takav scenarij nikako ne bi valjao za samopouzdanje Mostaraca koji u meču protiv Sarajeva žele dokazati da su dominantni u ovom takmičenju.Posao Zrinjskom otežavaju povrede. Uz Marina Galića, Tonija Jovića i Salku Jazvina, Slišković protiv Bordo tima ne može računati ni na kapitena Peru Stojkića što je veliki izostanak.Sarajevo od dolaska Husrefa Musemića izgleda bolje, a vrijeme će pokazati da li je razlog tome "pozitivni šok" nakon promjene na klupi ili ono što se očekivalo - povratak pravog čovjeka na pravo mjesto. Musemić je u pet ligaških mečeva provedenih na klupi Sarajeva upisao četiri pobjede i jedan poraz uz gol-razliku 15:5. Dakle, ekipa je prosječno po meču postizala tri pogotka i primala jedan.Statistika bi bila znatno bolja da Sarajevo u 10. kolu nije poraženo od Krupe na Koševu kada je Bordo tim uspio preokrenuti na 2:1 pred kraj meča te onda, ponajviše zahvaljujući lošim reakcijama odbrane, primiti dva gola i izgubiti 3:2.Sarajevo ima 11 bodova manje od Zrinjskog i po pet bodova manje od Željezničara i Širokog Brijega. Uz pobjedu sarajevski tim može napraviti ogroman korak ka potpunom izlasku iz krize koju je imao na početku sezone, a pobjeda bi ujedno bila i potvrda da se od borbe za titulu nije odustalo. Ni remi ne bi bio loš za Sarajevo, ali poraz bi značio još jedan korak unazad. Ohrabrenje Bordo timu može ponuditi podatak koji kaže da je Musemić u 12 utakmica protiv Zrinjskog kao trener Sarajeva upisao sedam pobjeda.Gostima će nedostajati Almir Bekić koji odrađuje suspenziju zbog tri žuta kartona, kao i povrijeđeni Samir Radovac. U tim se vraća Marko Mihojević koji je bio povrijeđen, a pitanje je koliko će prostora dobiti u ovom meču.U dosadašnjih 17 premijerligaških okršaja Zrinjskog i Sarajeva u Mostaru domaćin je slavio osam puta, a Sarajevo samo jednom. Interesantno je da nijedna utakmica ova dva rivala nije završila bez pogodaka kada se igralo u Mostaru.Čelik i ovo kolo dočekuje kao pretposljednji tim tabele, a eventualnom pobjedom uz poraz Slobode na Tušnju od Širokog Brijega, Zeničani mogu pobjeći iz zone za ispadanje. No, pred njima je težak protivnik koji je u posljednja dva kola upisao domaću pobjedu protiv Slobode i remi u Mostaru protiv Zrinjskog. Takvi rezultati dovoljno govore o mogućnostima Borca.Veliki motiv za Banjalučane jeste stanje na tabeli koje govori da bi im tri boda iz ovog meča mogla osigurati povratak među prvih šest timova lige, odnosno na jednu od pozicija koja vodi u Ligu za prvaka što je vjerovatno primarni cilj ovog kluba u ovoj sezoni.Krupa je u prošlom kolu okusila prvi poraz na domaćem terenu u ovoj sezoni kada je poražena od Širokog Brijega (2:1). Bio je to drugi poraz Krupe u posljednje četiri ligaške utakmice u kojima su savladani Sarajevo na Koševu i Borac kod kuće, dok je drugi poraz upisan od Željezničara u gostima. Ekipi Slobodana Starčevića mnogo će nedostajati kapiten i štoper Aleksandar Vukotić koji je suspendovan zbog tri žuta kartona.Radnik je pobjedom protiv Viteza proteklog vikenda prekinuo katastrofalan niz od šest poraza skupljenih u ligi i Kupu BiH. Ni ta pobjeda vjerovatno nije dovoljna da bi nestao pritisak koji ima trener tima iz Bijeljine Mladen Žižović. Pobjeda bi mnogo ekipu Radnika od zone u kojoj vlada borba za opstanak dovela u borbu za plasman u Ligu za prvaka.Vitez je u prošlom kolu, kada je upisan gostujući poraz od Radnika, vodio povratnik na klupu Branko Karačić koji se nada da može pomoći ekipi u borbi za opstanak. Samo jednu pobjedu i jedan remi upisao je Vitez u dosadašnjih 11 kola tako da je pobjeda protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja na domaćem terenu imperativ bez obzira što je Mladost na četvrtom mjestu tabele.Mladost se nalazi u rezultatskoj krizi pošto je u posljednjih osam ligaških mečeva upisala samo dvije pobjede te po tri remija i poraza. Ni danas na klupi Mladosti neće biti suspendovanog Edisa Mulalića, a ovo je posljednje kolo u kojem odrađuje suspenziju.Još jedan veliki meč u ovom kolu očekuje nas na Tušnju gdje će Sloboda, koja se nalazi u velikoj krizi, dočekati Široki Brijeg, aktuelnog osvajača Kupa BiH i ekipu koja se nalazi na trećem mjestu tabele s istim brojem bodova kao i drugoplasirani Željezničar.Trener tuzlanskog tima Slavko Petrović bio je svjestan težine zadatka kada je preuzeo ovaj tim prije četiri kola u kojima je upisao pobjedu, remi i dva poraza. Slobodu je u tim mečevima čekao paklen niz mečeva koji i dalje traje, jer ekipa je od dolaska Petrovića gostovala Mladosti (remi), pa je dočekala Željezničar (pobjeda), gostovala Borcu (poraz) i dočekala Sarajevo (poraz). Sada dočekuje ekipu koja ima ambiciju da osvoji titulu prvaka BiH.Sloboda će protiv Širokog igrati bez Harisa Mehmedagića zbog isključenja protiv Sarajeva i Anela Husića koji je povrijeđen, dok su ostali fudbaleri na raspologanju treneru Petroviću.Široki Brijeg nije bilježio dobre rezultate u gostima ove sezone, ali tome u prilog ide činjenica da je imao jako teška gostovanja (Sarajevo, Zrinjski, Željezničar, Krupa, GOŠK). Njegova prva gostujuća pobjeda u ovoj sezoni stigla je upravo u prošlom kolu protiv Krupe, a ta pobjeda je pokazatelj koliko je ekipa Gorana Sablića i kao gost opasan protivnik.O snazi Širokog mnogo govori i podatak da se radi o ekipi koja je, uz Zrinjski i Željezničar, primila najmanje pogodaka u ligi do sada (7). Istina, od sedam pogodaka, šest je primljeno u gostujućim mečevima.Gostima će u ovom meču nedostajati povrijeđeni veznjak Josip Ćorić koji se nada da bi mogao zaigrati u 13. kolu kada Širokom gostuje Zrinjski.