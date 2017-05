U 9. kolu Lige za prvaka prvenstva Bosne i Hercegovine Zrinjski je u gostima pobjedom nad Radnikom u Bijeljini nakon drame stigao na korak do odbrane titule. Bilo je 2:1.

Zrinjski je u Bijeljinu došao po tri boda i sa nadom da će Sarajevo u derbiju na Koševu savladati Željezničar. Mostarcima su se želje ispunile, a do tada su proživjeli pravu dramu.Planove aktuelnim prvacima države zamalo je upropastio Radnik koji je neopterećeno ušao u meč pošto je borba za četvrto mjesto, nakon što je Široki Brijeg osvojio Kup Bosne i Hercegovine, postala beznačajna, jer to mjesto neće voditi u kvalifikacije za Evropsku ligu.Zrinjski je bolje otvorio utakmicu. U prvih 10 minuta imao je poništen gol Nemanje Bilbije i šut Slobodana Jakovljevića, ali ostalo je 0:0. Naredne šanse pred golom domaćeg tima Zrinjski je imao tek u finišu prvog poluvremena kada su prijetili Bilbija i Todorović. Vrijedi istaći da je Zrinjski u 36. minuti morao izvršiti izmjenu na golu. Kenan Pirić je zadobio udarac, a zamijenio ga je Krešimir Bandić.Na samom otvaranju drugog dijela Plemići su doživjeli pravi šok. U 48. minuti kapiten Pero Stojkić pravi prekršaj i dobija crveni karton, a iz slobodnog udarca Dino Beširović sjajno pogađa za 1:0. Zrinjski je imao igrača manje i rezultatski deficit.Zrinjski je nakon primljenog gola sa otvorenim gardom krenuo prema naprijed, a to je otvorilo ogorman prostor za igrače Radnika. Vasić, Motika i Obradović su promašivali kolosalne šanse da nokautiraju protivnika, ali loša realizacija i odlične intervencije mladog Bandića spašavali su goste.Blaž Slišković u 71. minuti u igru uvodi Sašu Kajkuta i baca sve karte u napad. Plemići su već tada počeli sa velikim pritiskom i sa redanjem šansi pred golom domaćeg tima, a Kajkut je u 77. minuti pogodio za 1:1.Nakon gola Zrinjski je dobio krila i još više napao, a jako dobre šanse imali su Jović i Todorović, ali rezultat se nije mijenjao sve do sudijske nadoknade. Kada se činilo da će Zrinjski prokockati šansu da zauzme prvo mjesto, dosuđen je diskutabilan penal za Mostarce, a siguran je bio Kajkut za veliko slavlje i konačnih 2:1.Zrinjski je sada na korak do osvajanja titule jer u posljednjem kolu na domaćem terenu igra protiv Slobode i za titulu treba pobjedu.: Lučić, Zeljković, Kosorić, Šerbečić, Ostojić, Beširević, Arnautović, Motika, Vasić, Stojanović i Obradović.Pirić, Stojkić, Jakovljević, Katanec, Kukoč, Petrak, Jamak, Tomić, Bilbija, Todorović i Mešanović.je na Tušnju iznenadilasavladavši je rezultatom 3:1. Golove za goste postigli su Koljić (42' i 45') i Redžić (85'), a strijelac jedinog gola za domaći tim bio je Todorović (69').: Muminović, Efendić, Škahić, Salihović, Lazevski, Stjepanović, Hairlahović, Ordagić, Kalezić, Zec i Tandir.: Kutić, Ljubenović, Vukotić, Milutinović, Jašarević, Redžić, Aleksić, Ljubenović, Barić, Dujaković i Koljić.