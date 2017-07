Zrinjski i Široki u hercegovačkom derbiju, Mulalić prvi put protiv Željezničara

Foto: Arhiv/Klix.ba

Derbi 2. kola BHT Premijer lige BiH igra se u Hercegovini gdje će aktuelni prvak lige Zrinjski ugostiti prvaka Kupa BiH ekipu Širokog. Primamljivu uvertiru ima i okršaj u Doboju kod Kaknja, jer tamo će Edis Mulalić kao trener Mladosti prvi put u fudbalskoj karijeri izaći na megdan Željezničaru. Preostale dvije utakmice 2. kola ove subote igraju Vitez i Krupa te Sloboda i Radnik iz Bijeljine.

