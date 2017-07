Zoran Zekić nakon senzacije Osijeka: Pregovarao sam sa Sarajevom i vidio neozbiljnost

Foto: EPA

Zoran Zekić sjajno s klupe vodi Osijek. U prvoj utakmici 3. pretkola Evropske lige pobijedili su holandski PSV u gostima rezultatom 1:0 i priredili jednu od najvećih senzacija. Ujedno to je i najveći uspjeh u historiji hrvatskog kluba.

