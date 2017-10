Zmajevi bez selektora nakon utakmice s Estonijom

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nogometna reprezentacija BiH će nakon večerašnje utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koju Zmajevi igraju protiv Estonije u Talinu, formalno biti bez selektora.

Naime, prema Baždarevićevom ugovoru s Nogometnim savezom BiH, on je na funkciji selektora do kraja kvalifikacija, uključujući baraž, odnosno do kraja Svjetskog prvenstva u Rusiji.



S obzirom na činjenicu da se Zmajevi nisu plasirali na Mundijal, niti su izborili baraž, Baždarevićev posao će biti okončan večeras nakon susreta s Estoncima.



Javna je tajna da će on napustiti državni tim te da će Zmajeve preuzeti neko drugi. Novi selektor bi trebao biti izabran do kraja ove godine.



Osim Baždarevića, od reprezentacije bi se moglo oprostiti i nekoliko igrača, među kojima je i Vedad Ibišević.



Iako je BiH izgubila šanse za odlazak na SP, pobjeda u Estoniji je važna zbog borbe za drugu jakosnu grupu za UEFA-inu Ligu nacija koja počinje za nešto manje od godinu, odnosno u septembru 2018. godine, a završit će u junu 2019. godine.



Ukupno 54 evropske reprezentacije bit će raspoređene u četiri divizije koje će biti određene shodno evropskim koeficijentima reprezentacija. Prilikom određivanja koeficijenta u obzir će se uzimati ranking i rezultati iz prethodnih kvalifikacija.



Dobar plasman u Ligi nacija olakšat će reprezentacijama put do Evropskog prvenstva 2020. godine. Svaka prvoplasirana selekcija iz divizija Lige nacija će igrati doigravanje za plasman na Evropsko prvenstvo ukoliko se tokom kvalifikacija ne uspije plasirati na završnicu ili izboriti baraž.



U slučaju da se pobjednice divizija Lige nacija plasiraju na Euro kroz kvalifikacije, njihovo mjesto u baražu zauzet će drugoplasirane selekcije iz njihovih divizija. Dvije najbolje reprezentacije iz deset kvalifikacionih grupa plasirat će se na Euro 2020. Preostale četiri selekcije plasman će izboriti kroz doigravanje u kojem će učestvovati 16 selekcija i koje će se igrati u martu 2020. godine.