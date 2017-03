Zlatković: Očekujem borbu za Evropu u dresu Radnika

Nemanja Zlatković (Foto: FK Radnik)

Neposredno pred nastavak proljetnog dijela prvenstva tim Radnika je pojačao Nemanja Zlatković, fudbaler koji igra na poziciji lijevog beka, a po potrebi može igrati i ofanzivnije uz lijevu stranu terena. Izdanak je fudbalske škole Crvene zvezde, a u Bijeljinu je stigao pred utakmicu sa Olimpikom.

Neposredno pred nastavak proljetnog dijela prvenstva tim Radnika je pojačao Nemanja Zlatković, fudbaler koji igra na poziciji lijevog beka, a po potrebi može igrati i ofanzivnije uz lijevu stranu terena. Izdanak je fudbalske škole Crvene zvezde, a u Bijeljinu je stigao pred utakmicu sa Olimpikom.

"Prvi utisci su jako pozitivni. Dosta igrača poznajem od ranije, a oni sa kojima sam se tek upoznao su odlični momci i lijepo su me prihvatili. U Sarajevu sam igrao zajedno sa Edinom Ademovićem, dok sam sa Nenadom Srećkovićem bio zajedno čak 7 godina u mlađim selekcijama Crvene zvezde. Na meni je da se što prije adaptiram i dam doprinos na terenu. Raduje me dobra atmosfera u svlačionici koju sam zatekao, jer je to uz kvalitet ključ uspijeha, na upoznavanju sa navijačima Radnika", kaže internacionalac iz Srbije.



Ljubiteljima fudbala u BiH ovaj lijevi bek je ostao u sjećanju iz vremena dok je igrao za FK Sarajevo. Stoga su mu uslovi koji vladaju u Premijer ligi BiH poznati.



"Očekujem plasman u plej-of za prvaka i poslije toga borbu za Evropu. Tu nam je i kup, također. Nezahvalno je pričati o našim krajnjim dometima, jer je samo teren mjerilo. Od naše igre i angažovanosti zavisi rezultat, a i prvo odigrano kolo proljetnog dijela prvenstva pokazuje koliko je malena razlika između ekipa. Nakon odlaska iz Sarajeva sam nastavio pratiti dešavanja u bh. fudbalu, pa sam upoznat sa rezultatima Radnika ostvarenim u prošloj sezoni. Kada bismo te rezultate ponovili i u ovoj, bio bih prezadovoljan", kaže Zlatković.



Nemanja je rođen 1988. godine, a ugovor sa Radnikom je potpisao na godinu i po. Pored nastupa za Zemun iz koga je došao u Radnik, Javor, Voždovac i Novi Pazar u Srbiji, Zlatković je dio karijere proveo i u Slovačkoj, Mađarskoj, Češkoj i Grčkoj.



"Želio bih i putem medija zahvaliti šefu Nebojši Miloševiću i upravi kluba što su mi ukazali povjerenje, a ja ću se truditi da ukazano povjerenje opravdam na terenu. Još jednom ponavljam da sam spreman za iskušenja koja nosi Premijer liga, a uvjeren sam da će navijači Radnika imati razloga za slavlje do kraja sezone", zaključuje razgovor rođeni Beograđanin.