Zlatan Nalić: Ostaje nada da će Pjanić ipak zaigrati, javnost ga ne cijeni dovoljno

Zlatan Nalić, bosanskohercegovački trener koji je kao član stručnog štaba mlade reprezentacije Švedske prije dvije godine osvojio U21 Euro, u razgovoru za naš portal prokomentarisao je situaciju povodom Miralema Pjanića koji je pod velikim upitnikom za nastup protiv Belgije u 9. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

"Ne cijenimo ga dovoljno, samo njegovo prisustvo mnogo znači"

"Pjanićeva igra zavisi i od okruženja, nije isto igrati u Juventusu i u reprezentaciji"

"Kada nema starih ratnika, rađaju se novi heroji"

Nalić je na početku razgovora istakao nadu da će Pjanić ipak zaigrati te je pojasnio prirodu njegove povrede."Prije svega ostavljam malo prostora i vjerovatnoću i nadu da Miralem ipak može biti osposobljen za tu nama najvažniju utakmicu u kvalifikacijama, jer ukoliko ima samo povredu mišića bez rupture onda rehabilitacija može da bude jako ubrzana. Da se zaliječi ruptura mišića, potrebno je tri do četiri sedmice. Međutim, mnogo manje ukoliko je samo istegnuće (prenapregnutost). Nadam se da će Pjanić moći odigrati tu utakmicu jer s njim je sve lakše. Čak i kada neko misli da je podbacio, on je opet među najbitnijima i najboljima na terenu", kazao je na početku razgovora za Klix.ba Zlatan Nalić.Veznjak Juventusa Miralem Pjanić je jedan od najboljih igrača naše reprezentacije, a Nalić smatra da ga javnost ne cijeni dovoljno i da prema njemu neopravdano upućuje kritike."Pjanić je bez dileme s Edinom jedan od najbitnijih igrača naše reprezentacije. Postoje javne diskusije na portalima i formumima gdje se iznose zamjerke na Miralemov učinak u reprezentaciji koje meni kao stručnjaku jako smeta. Uglavnom su to mahalske diskusije bazirane na pričama rekla-kazala. Jer, narod fudbal gleda površno i računaju samo broj postignutih golova, i ono sto je najuočljivije u smislu driblinga i vrhunskih, kreativnih pasova i slično", smatra Nalić.Stručnjak koji je godinama kao konsultant sarađivao s brojinim uglednim evropskim klubovima sugeriše da, ukoliko Pjanić ne bude igrao, naš tim ne smije praviti radikalne promjene na terenu."Ukoliko se ipak desi da Miralem ne bude dostupan za tu utakmicu onda reprezentacija ima veliki problem, jer ideja igre, koja je do sada bila često prilagođena Pjaniću, mora da se promijeni iz temelja i da se implementira u ekipu za rekordno vrijeme. BiH sličnog igrača nema da bi mijenjali, slobodnijim žargonom rečeno, 'jedan za jedan'. Smatram da taj posao Baždarevicu niti bilo kojem drugom evropskom treneru nije lak zbog ograničenosti vremenom. Ukoliko mene pitate posavjetovao bih svakoga da ne radi na nekim radikalnim promjenama", konstatuje Nalić.Zašto toliko cijeni Pjanića i u reprezentaciji i u Juventusu, Nalić objašnjava time što naš virtuoz svojim prisustvom odvlači pažnju protivnika."Miralemova uloga u reprezentaciji je ogromna čak i kada on ne igra onako kako bi on sigurno želio. Ono što Miralemovi kritičari ne uzimaju u obzir je to što je ekstremno važno da Miralem kada igra on za sebe vezuje mnogo protivničkih igrača i protivnici, ubjeđen sam, svoju stratešku pripremu utakmice rade prema Miralemu. Pod takvim pritiskom nije lako biti najdominantniji u reprezentaciji koja ipak, imat ću tu slobodu da kažem, ne daje kvalitetom podjednako igračko okruženje Miralemu kao što on to ima u Juventusu. Fudbal je timski sport gdje se igrači sinkronizuju da jedan drugome prave manevre, lažna kretanja, kreiranje prostora jedan drugom... Sasvim logično da Miralem ne igra na istom nivou kao u Juventusu, ali opet po mom viđenju on igra na visokom evropskom nivou svaku utakmicu za BiH", tvrdi naš sagovornik.Nalić se dotakao i problema koji će nas zateći u igri ukoliko Pjanić ne bude na terenu, a tu prvenstveno spominje preuzimanje lopti od bekova."To što je možda najveći hendikep, a što će Baždarević morati da riješi je upravo sigurnost u preuzimanju lopte od bekova kao i zadnji pas koji Miralem ima, a u tome je jedan od najboljih na svijetu. Slobodne udarce znamo svi s kakvom preciznošću Miralem izvodi i sasvim je sigurno da će ti prekidi biti manje ubojiti bez njega. Mislim da je preuzimanje lopte od bekova ipak najveći problem kojem ćemo biti izloženi. S tim smo ponekad imali problema, a pogotovo u utakmici s Grčkom i Kiprom, čak i s Pjanicem u ekipi. Belgijanci imaju i fizički i taktički spremne igrače da naprave visok pritisak na svog protivnika", objašnjava bh. stručnjak.Igrač za kojeg smatra da bi mogao najviše osjetiti Pjanićev izostanak je napadač Rome i kapiten Zmajeva Edin Džeko."Džeko će najviše da osjeti odsustvo Pjanića. Ona dubinska utrčavanja Džeke u kazneni prostor sigurno neće biti podjednako ubojita kao kada je Pjanic u igri. Ta dva igrača su to doveli do perfekcije. 'Tajming' u trku Džeke i dubinska lopta Pjanica prema Džeki čak iz bekovske linije je proizvela mnogo golova i rekao bih postala brend naše reprezentacije. Te će lopte vjerovatno biti prekomandovane da dolaze prema Džeki s bokova", predosjeća Nalić.Prema Nalićevoj prognozi, naš tim će protiv Belgije u svakom slučaju pružiti odličnu predstavu, jer obično igramo tako protiv, uslovno rečeno, jačih protivnika."Što se tiče ishoda utakmice ubjeđen sam da će BiH pružiti odličnu partiju protiv Belgije, jer nemamo mi problem igrati s 'velikima' kao što imamo problem igrati s 'malima' koji u stvari nisu mali. Današnji fudbal su male marginale i male ekipe ne postoje!", napominje naš sagovornik.Slično kao što je prije dvije godine najavio nekog novog junaka time što je kazao da u mečevima " gdje nema starih ratnika nastaju novi heroji , Nalić kazuje i ovaj put."Ako se desi da Miralem ne bude spreman za meč, siguran sam da će se pojaviti neki novi ratnik i preuzeti odgovornost kao što je to uradio Đurić protiv Velsa kada je u toj utakmici nedostajao Džeko. 'Gdje nema starih ratnika, u borbi se rađaju novi junaci', kazao sam tada i ponavljam ovaj put. Bit će interesantno vidjeti ko će biti taj heroj ovoga puta", nagovještava Nalić.Meč protiv Belgije igra se 7. oktobra od 18:00 sati na Grbavici u okviru 9. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Rusiji.