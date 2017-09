Foto: Screenshot

Radnik je danas poražen od Sarajeva u devetom kolu Premijer lige BiH rezultatom 4:1, a nakon meča trener domaće ekipe Mladen Žižović je bio razočaran suđenjem.

"Nije problem izgubiti, nije ovo ni prvi, a ni posljednji poraz. Već nekoliko puta sam to ponavljao kako se čudimo zašto nas nema u Evropi i zašto nema napretka u našem fudbalu. Time sam dovoljno rekao. I prošli put sam to govorio u Banjoj Luci, i protiv Željezničara, ali se nije na to djelovalo. Možemo raditi, trenirati, ali na neke stvari ne možemo utjecati. Nadam se da će u budućnosti neke nove generacije imati malo bolje i regularnije uslove za igru, bez obzira da li se radi o velikim ili malim klubovima. Ne možemo dozvoliti da se ovakve stvari dešavaju u bosanskohercegovačkom fudbalu", rekao je Žižović.







U narednom kolu Radnik igra protiv Širokog Brijega. Žižović ima samo jednu želju pred taj susret.



"Nadam se da ćemo imati regularne uslove za igru", rekao je strateg Radnika.