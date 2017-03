Özil: Bayern mi nije bio dovoljno dobar, Guardiola je kriv što nisam otišao u Barcu

Foto: EPA

Njemački reprezentativac i fudbaler Arsenala Mesut Özil u autobiografiji dotakao se ponuda koje je imao u karijeri, odnosno klubova u kojima je mogao završiti.

"Pet klubova mi se obratilo nakon Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi. Arsenal je već bio zainteresovan, kao i Manchester United, te Bayern, Barcelona i Real Madrid. Moj menadžer našao se s čelnicima Bayerna. Rekli su mu šta planiraju sa mnom, kako bi me koristili, a zatim je na isti način razgovarao s ostalim klubovima. Tada Bayern nije bio ni približno dobar kao Real Madrid i Barcelona. Izgubili su finale Lige prvaka u Madridu pod Louisom van Gaalom od Mourinhova Intera", otkrio je Özil.



Sjajni veznjak istakao je da su ga uvjeravali da potpiše za Barcelonu i prije nego što je otišao u Kataloniju.



"Tada niko na svijetu nije igrao bolje. Ipak, šokiralo me što Pep Guardiola nije bio tamo. Kad smo menadžer i ja letjeli natrag iz Barcelone, stalno sam ga ispitivao 'pa je li moguće da trener nije došao na razgovore?!' On je odgovarao 'pa bio je na odmoru.' Guardiola me ni narednih dana nije nazvao niti poslao SMS. Nije mi dao signal da me želi. I tako je moj entuzijazam da dođem u Barcu opadao", napisao je Özil.



U isto vrijeme Mourinho je bio uvjerljiv, trudio se, sasvim suprotno od ponašanja Barcinog trenera pa je to razlog zašto se odlučio za njega i Real Madrid. Objasnio je i kako je otišao iz Kraljevskog kluba u Arsenal.



"Mislio sam 'baš sam šupak'. Bio sam idiot. Iznevjerio sam saigrače. Te sam večeri posjetio Sergija Ramosa, koji mi je bio komšija. Dugo smo razgovarali, izvinjavao sam mu se što odlazim. Kasnije sam se ispričao i ostalim igračima. U međuvremenu sam shvatio zašto je Mourinho vikao na mene tako pred ostalim igračima. Zapravo, bilo je lako shvatiti, jer rekao mi je jasno i glasno da ne želi da se odmaram. Da se prestanem 'švercati' na terenu", otkrio je Özil te dodao:



"Htio me tako pogurati da moj napredak kao igrača nikad ne stane. Kad sada gledam na to, Mourinho je bio u pravu. Kad sam došao u Madrid, mislio sam da je dovoljno igrati lijepo. Prelako sam se zadovoljio, a Mourinho je izbio iz mene taj stav. Zahvalio sam mu na tome. Nakon nekoliko dana rekao sam mu da sam shvatio i da sam mu zahvalan što mi je ukazao na moje najveće slabosti."