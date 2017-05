Željezničar u Krupi želi osvojiti tri boda i napraviti veliki iskorak ka naslovu prvaka

Foto: Arhiv/Klix.ba

Preostala utakmica 8. kola Lige za prvaka između Krupe i Željezničara igra se danas. Plavi imaju priliku da osvajanjem kompletnog plijena ponovo odmaknu drugoplasiranom Zrinjskom četiri boda i praktično dva kola prije kraja stignu na milimetar do naslova prvaka.

Preostala utakmica 8. kola Lige za prvaka između Krupe i Željezničara igra se danas. Plavi imaju priliku da osvajanjem kompletnog plijena ponovo odmaknu drugoplasiranom Zrinjskom četiri boda i praktično dva kola prije kraja stignu na milimetar do naslova prvaka.

Stoga je meč protiv novajlije u ligi izuzetno važan za Plave sa Grbavice. Rival sa Koševa poražen je u subotu u Mostaru i Željezničaru je sada olakšan put do osmog naslova prvak u historiji.



I šef stručnog štaba Željezničara Slavko Petrović najavio je utakmicu protiv Krupe kao jednu od najvažnijih u borbi za titulu. No, pozvao je i na oprez.



''Koncetrisani smo na samo jednu utakmicu, znamo njenu važnosti, kao i šta nas čeka. Krupa je kući izgubila samo dvije utakmice, od nas i od Sarajeva te uz remi sa Zrinjskim od 0:0 samo na te tri utakmice nisu postizali golove. Krupa će ući rasterečeno u utakmicu i sigurno da se očekuje spektakl", naglasio je Petrović.

Dodao je kako svi igrači osim Zajke Zebe konkurišu za ovaj meč.



''Moramo sve pokušati da dođemo do tri boda, jer bi kompletan plijen širom otvorio vrata za osvajanje naslova prvaka'', podvukao je strateg Željezničara.

Gosti će u ovom meču imati i veliku podršku s tribina.



U ekipi Krupe naglašavaju kako sa respektom dočekuju Plave. Ipak, vjeruju kako mogu doći do povoljnog rezultata.



Prvi šef struke Slobodan Starčević istakao je kako očekuje spektakl i dobru predstavu svojih izabranika.



Utakmica Krupa – Željezničar počinje u 17:00 sati uz direktan prijenos na Moja TV.

Rezultati utakmica odigranih petak i subotu: Zrinjski – Sarajevo 3:2, Sloboda – Radnik 2:0 (Liga za prvaka). Široki Brijeg – Vitez 0:1, Čelik – Metallehge 0:0 i Olimpic – Mladost DK 3:3 (Liga za opstanak).