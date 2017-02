U Plavom salonu Stadiona Grbavica danas su predstavljeni nogometaši Musa Muhammed i Semir Kerla, koji su se obratili medijima.

U Plavom salonu Stadiona Grbavica danas su predstavljeni nogometaši Musa Muhammed i Semir Kerla, koji su se obratili medijima.

Musa Muhammed (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Semir Kerla (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Aldin Ćenan (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Konferenciju za medije je otvorio sportski direktor Plavih Aldin Ćenan, koji je izrazio zadovoljstvo novim pojačanjima."Zadovoljni smo što su Musa i Kerla s nama. Kada je riječ o Musi, s Basaksehirom smo dogovorili saradnju tako da nam igrač priključio sredinom priprema u Antaliji te se nadamo da će pokazati ono što smo vidjeli. Kerlu dobro poznajemo, ponikao je ovdje, vjerujemo da će dati Želji ono što treba. On igrački i karakterno pripada ovom klubu", izjavio je Ćenan.Musa je također sretan zbog dolaska na Grbavicu."Sretan sam što sam dio ove velike porodice. Bio sam s ekipom u Antaliji, igrači i treneri su sjajni. Treninzi su bili žestoki, nadam se da ćemo dobro igrati", rekao je Musa.Kerla je dobro poznato lice u Dolini ćupova."Treći put sam ovdje, nije mala stvar i ovog ne bi bilo bez ljubavi. Klub je dobro organizovan, samo tako se može nešto uraditi. Zahvaljujem se na korektnim razgovorima, da je bilo ovako ranije, historija Želje bi bila drugačija", kazao je Kerla.Potom je Ćenan pojasnio situaciju vezanu za igrače Ivana Kostića i Ivana Crnova.Kostić je u Želju došao nakon raskida ugovora sa Slobodom, a oko toga je bilo dosta spekulacija."Pošao je s nama na pripreme i imamo papir da je igrač raskinuo ugovor sa Slobodom. Čekamo i papir od FIFA-e, a kada steknemo uslove, on će biti priključen ekipi na pravi način. Najvažnije je da je slobodan igrač. Podneseni su svi papiri u roku, a sada sve zavisi od FIFA-e. Mi nećemo raditi ništa što nije u skladu sa zakonom, registrovat ćemo ga sada ili naljeto", dodao je Ćenan.Kasnije je govorio o detaljima povrede Ivana Crnova."Crnov je imao povredu koljena, tačnije meniskusa. Trenutno je na terapijama, a za 15 ili 20 dana će početi s treninzima", jasan je bio sportski direktor Željezničara.Na kraju se osvrnuo na prelazni rok."Prelazni rok je uvijek fleksibilan kod nas, znali smo koji nam igrači trebaju, a uradili smo i više nego što smo očekivali. Međutim, ako se pojavi dobar igrač, otvoreni smo za tu opciju, ali zasad, to je to", završio je Ćenan.