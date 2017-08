Željezničar je u 4. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine nakon preokreta savladao Borac na Grbavici rezultatom 2:1.

Željezničar je u 4. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine nakon preokreta savladao Borac na Grbavici rezultatom 2:1.

Željezničar je dominirao na početku susreta, no Zec i Bogičević u prvih deset minuta susreta nisu uspjeli savladati Avdukića.



Hladan tuš na Grbavici priredio je Raspudić u 16. minuti susreta. Nakon Puzigaćinog ubačaja iz slobodnog udarca sa desne strane odbrana Plavih je zaspala, a Raspudić je pogodio za 0:1.



Posljednju priliku za Želju imao je Zeba u 41. minuti kada je šutirao iz slobodnog udarca sa ivice kaznenog prostora, ali je Karić izbio loptu sa gol-linije.



Početkom drugog poluvremena Borac je mogao postići pogodak iz slobodnog udarca, ali je Galešićev šut sjajno odbranio Kjosevski. Samo minutu kasnije Galešić je ponovo pokušao, ali pravo u Kjosevskog.







Trener Željezničara Admir Adžem je u 61. minuti u igru uveo Sašu Kajkuta koji je prije nekoliko dana potpisao ugovor, a iskusni napadač mu se na najbolji način odužio postigavši pogodak u svom prvom kontaktu s loptom za 1:1.



Plavi su do pobjede stigli u 69. minuti kada Zec pogađa nakon velike gužve sa desetak metara za 2:1. Plavi su uspjeli sačuvati stečenu prednost do kraja meča i izbiti na prvo mjesto na tabeli.