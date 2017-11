Željezničar gostuje Vitezu, lider tabele Široki na Bilinom Polju igra protiv Čelika

U jednom od četiri meča koja otvaraju 14. kolo i koja se igraju danas u terminu od 13:30 sati lider tabele Široki Brijeg svoj pobjednički niz i ostanak na prvom mjestu želi osigurati pobjedom na Bilinom Polju protiv Čelika.

U jednom od četiri meča koja otvaraju 14. kolo i koja se igraju danas u terminu od 13:30 sati lider tabele Široki Brijeg svoj pobjednički niz i ostanak na prvom mjestu želi osigurati pobjedom na Bilinom Polju protiv Čelika.

BHT Premijer liga postaje sve interesantnija nakon što se velika prednost Zrinjskog istopila i nakon što se Sarajevo vratilo iz velike krize. Tri tima na vrhu tabele, a to su Široki Brijeg, Željezničar i Zrinjski, imaju isti broj bodova (28), dok je iza njih Sarajevo s pet bodova manje.Samo četiri kola ranije, kada je Zrinjski na Grbavici savladao Željezničar, činilo se da će mostarski tim bez većih problema odbraniti titulu prvaka Bosne i Hercegovine, odnosno povezati tri uzastopne titule prvaka države. Sada stvari izgledaju mnogo drugačije, ali dug je put do kraja sezone.Čelik je u prošlom kolu pretrpio težak poraz od Sarajeva na Koševu (5:0), a nada se da će u ovom meču pružiti predstavu sličnu onoj protiv Borca kada je na Bilinom Polju zenički tim prije dva kola slavio rezultatom 1:0.Trener Elvedin Beganović će u ovom meču najvjerovatnije moći računati na Zlatka Kazazića i Aidina Mahmutovića koji se vraćaju nakon povreda, a suspenzije su istekle golmanu Mateju Markoviću, Emradu Šabanoviću i Hrustanu Kadriću. Ipak, zbog suspenzija neće biti Anesa Durakovića i Mahira Mehića, kao ni povrijeđenih Fenana Salčinovića, Dine Ćemalovića i Stefana Udovičića. Ponovo će nedostajati Germain Kouadio koji se još nije vratio u Zenicu, tako da će i on propustiti meč na Bilinom Polju.Široki Brijeg je u sjajnoj formi. U Zenicu dolazi sa sedam pobjeda u nizu u svim takmičenjima, a fascinantan je podatak da je u tih sedam mečeva čak pet puta meč završio bez primljenog pogotka i da je zapravo u tom periodu primio tek dva gola. Potvrdu odlične igre i forme vidjeli smo u prethodnom kolu kada je Široki na Pecari nakon preokreta savladao Zrinjski i preuzeo lidersku poziciju na tabeli. Bilo je 2:1.Trener Širokobriježana Goran Sablić nema problema sa suspenzijama, a ni zdravstveni bilten njegovog tima ne donosi brige pred ovaj meč. Sve osim pobjede gostiju bilo bi iznenađenje.Posljednji okršaj Željezničara i Viteza odigran na Grbavici u avgustu donio je jako lošu fudbalsku predstavu koja je odlučena autogom. Tada je Đorđe Ćosić donio pobjedu Plavima (1:0).Vitez u meč ulazi s nizom od šest utakmica bez pobjede u svim takmičenjima. a u tom periodu upisao je čak pet poraza. Taj niz Vitezu je donio posljednje mjesto na tabeli gdje će Vitez vjerovatno i ostati nakon ovog kola pošto Željezničar dolazi s nizom od tri uzastopne pobjede i jednakim brojem bodova kao i lider Široki.Niz od četiri uzastopna ligaška poraza značio je da će Sloboda u ovoj sezoni voditi borbu za opstanak iako su planovi na početku sezone bili mnogo drugačiji. Slavko Petrović je svjestan da je pred njim izuzetno težak zadatak. O tome je Petrović govorio i po samom imenovanju na mjesto trenera gdje je sredinom septembra zamijenio Vladu Jagodića. Bivši trener Željezničara se vjerovano nije nadao da će posao biti ovoliko težak.A nasuprot tuzlanskog tima danas će stajati vrlo nezgodan protivnik koji iz kola u kolo pokazuje da prošla sezona, u kojoj je osvojeno četvrto mjesto na tabeli, nije bila slučajnost. Krupa je zaista jak tim čije je konce odlično povezao Slobodan Starčević. Nakon poraza od Širokog kod kuće (2:1) i remija s Radnikom iz Bijeljine kod kuće (1:1), Krupa želi povezati drugu uzastopnu pobjedu pošto je u prošlom kolu također na domaćem terenu ubjedljivo savladala Vitez (3:0).U Doboju kod Kaknja se sastaju dva tima koja će voditi veliku borbu za plasman u Ligu za prvaka na proljeće. Već sada su to dvije ekipe koje bi se, da se sada dijeli tabela na Ligu za prvaka i Ligu za opstanak, nalazile na dnu, odnosno na vrhu tih dvaju tabela - Borac je šesti, a Mladost sedma. Između njih je samo jedan bod.Prethodni sudar ova dva tima riješen je ranim pogotkom Aladina Šišića koji je donio bodove svom timu iz Doboja kod Kaknja, ekipi koja će konačno, nakon četiri uzastopne gostujuće utakmice odigrane u Premijer ligi i Kupu BiH, igrati na svom terenu. Mladost je u tim utakmicama upisala dva remija i dva poraza, a posljednji domaći meč pamti po dobrom, jer je savladala Čelik rezultatom 4:0.Borac je u oktobru pokazao vrlo promjenjivu formu, jer je, primjerice, nakon pobjede protiv Slobode kod kuće i velikog boda protiv Zrinjskog u Mostaru izgubio od slabašnog Čelika kao gost te od Krupe u Kupu BiH kao domaćin da bi u prethodnom kolu u Banjoj Luci savladao GOŠK iz Gabele.U posljednja tri kola u kojima je upisao dva poraza i remi Zrinjski je istopio veliku prednost od čak osam bodova razlike u odnosu na Željezničar i Široki Brijeg. Sada je bodovno izjednačen s ovim timovima. Čelništvo kluba je čvrsto podržalo trenera Blaža Sliškovića koji je svjestan da se njegov poljuljani tim mora dobro namučiti kako bi došao do tri boda na domaćem terenu protiv Radnika.Radnik dolazi s velikim samopouzdanjem, jer je nakon velike krize povezao dvije pobjede i remi u prvenstvu te se vratio u borbu za plasman u Ligu za prvaka. Osim toga, Radnik motivaciju može potražiti i u tome što je u prethodnom sudaru protiv Zrinjskog u Bijeljini uspio pobijediti rezultatom 2:1.