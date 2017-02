Zamparini više nije predsjednik Palerma

Maurizio Zamparini

Maurizio Zamparini je zvanično napustio Palermo te je tu funkciju prepustio novim vlasnicima.

Maurizio Zamparini je zvanično napustio Palermo te je tu funkciju prepustio novim vlasnicima.

Zamparini je u pregovorima s američkom grupom i namjerava prodati klub. Nedugo nakon što je najavio da će napustiti klub, sedamdesetpetogodišnjak je dao ostavku.



"Predsjednik Maurizio Zamparini je dao ostavku na funkciju predsjednika. U narednih 15 dana će klub dobiti novog predsjednika, koji će biti predstavljen na konferenciji za medije u Palermu. On će predstavljati angloamerički fond, koji ugovorom ima obavezu da investira u projekte Grupe Zamparini. Prioritet su investicije u Palermo, uglavnom u stadion i trening centar. Cilj investitora je da vrate klub na poziciju koju zaslužuje i to u periodu od tri do pet godina", navodi se u saopćenju Palerma.



Zamparini je bio na čelu Palerma od 2002. godine, a klub je tokom njegovog mandata postao stabilan član Serije A te se takmičio u evropskim takmičenjima.



Za klub su igrali sjajni igrači poput Edinsona Cavanija, Paula Dybale i Javiera Pastorea, a njihovom prodajom je ostvaren ogroman profit.



Međutim, Zamparini je poznat po agresivnom nastupu prema trenerima te ih je promijenio ukupno 29.



Prošle sezone su Palermo vodili Giuseppe Iachini, Davide Bellardini, Fabio Viviani, Giovanni Tedesco, Giovanni Bosi i Walter Novellino.