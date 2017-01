Zahirović trenira s Čelikom: Imam nekoliko ponuda, Split sam tužio zbog neisplaćenih primanja

Nekadašnji reprezentativac BiH Adnan Zahirović trenutno se nalazi u Zenici gdje trenira s ekipom Čelika. On više nije igrač Splita pa će karijeru nastaviti u nekom drugom klubu.

Adnan Zahirović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Zamolio sam trenera i ljude iz uprave da treniram s ekipom Čelika, nekoliko dana smo zajedno. Tu sam, treniram, održavam formu", izjavio je Zahirović za portal Klix.ba



Kratka epizoda u Splitu bila je loše iskustvo za bh. nogometaša, a rezultat svega je tužba protiv hrvatskog kluba.



"Sa Splitom sam raskinuo ugovor i uzeo papire početkom januara, ali sam i predao tužbu na FIFA-u. Klub mi nije isplatio nijednu platu za pet mjeseci koje sam proveo u Splitu. Sad čekam razvoj situacije, procedura traje, nije brza", rekao je nekadašnji reprezentativac BiH.



Zbog zakona koji vrijedi u Hrvatskoj, igrači su u nepovoljnoj poziciji.



"Takav je zakon u Hrvatskoj, svaki igrač se smatra obrtnikom. Klub bi trebao uplaćivati bruto platu, a igrač bi morao imati računovođu te uplaćivati porez državi, penziono i zdravstveno osiguranje, kao i sve ostalo. Međutim, ako klub ne plati igraču, on ne može platiti, tako da njega država tereti, a ne klub. To je problem u Hrvatskoj, sindikat se bori protiv toga. Teret s klubova je skinut, sve ide preko igrača. To nisam nigdje vidio, cirkus je", otkrio je Zahirović.



Poteškoća u pronalasku nove sredine neće biti. Adnanu je prioritet odlazak u inozemstvo, ali ne isključuje mogućnost da na proljeće zaigra za Čelik.



"Imao sam ponudu iz Grčke i još nekoliko iz inozemstva, ali čekam nešto konkretnije. Prioritet mi je da odem vani, a kolike su šanse da ostanem u Čeliku, u ovom trenutku ne znam, niti mogu komentarisati. Čeliku hvala što mi je dozvolio da treniram s ekipom, obavili smo neke razgovore, ali zasad nema ništa konkretno. Znam u kakvoj je Čelik situaciji, nadam se da će izboriti opstanak", kazao je bivši igrač Željezničara.



On već nekoliko godina nije na nivou na kojem je bio dok je nastupao za reprezentaciju BiH, ali se nada da će mu se sreća ponovo osmjehnuti.



"To je tako u životu, nekad si gore, a nekad dole. Stvari se mogu okrenuti. Treba raditi i biti pošten, doći će sve na svoje. Zdrav sam, to je najvažnije. Nema povreda, bio sam malo prehlađen, ali to je sve", završio je Zahirović.