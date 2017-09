West Ham savladao Huddersfield i upisao prvu pobjedu u sezoni

U posljednjem kolu četvrtog kola engleskog Premiershipa West Ham je savladao Huddersfield rezultatom 2:0.

U prvom poluvremenu igrači West Hama su dominirali, ali su samo jednom uspjeli ozbiljno ugroziti gostujućeg golmana Lössla.To je u 13. minuti učinio Chicharito, koji je odlično šutirao, ali je uzdrmao samo prečku.West Ham je poveo u 72. minuti. Obiang je šutirao, lopta je pogodila Zanku, promijenila smjer i od stative ušla u Lösslovu mrežu. Huddersfield je na taj način postao posljednja ekipa koja je primila pogodak u dosadašnjem dijelu prvenstva s obzirom da je prije ovog meča imao gol-razliku 4:0.Čini se da je vodeći gol šokirao goste, te je West Ham samo pet minuta kasnije udvostručio prednost. Nakon kornera u velikoj gužvi u petercu do lopte je došao Ayew koji je šalje u mrežu za 2:0.Huddersfield je mogao stići do počasnog pogotka u 81. minuti, no Ince je pogodio prečku na isto mjesto gdje je lopta završila nakon Chicharitovog šuta.