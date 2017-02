Wenger: Sudija je kriv za prvi gol; Conte: U Engleskoj to nikad nije prekršaj

Fudbaleri Chelseaja ostvarili su devetu uzastopnu domaću pobjedu (3:1) protiv gradskog rivala Arsenala, a glavna tema među navijačima obje ekipe je prvi gol koji su Plavi postigli.

Foto: EPA

"Važna utakmica i pobjeda. Arsenal je jedna od šest ekipa koja se bori za naslov, a nama je bilo važno da ih gurnemo na 12 bodova zaostatka", rekao je trener Plavih Antonio Conte.



Italijanski stručnjak dotakao se i priča o prvom golu Chelseaja rekavši da "u Engleskoj to nikad nije prekršaj."



S druge strane, trener Topnika Arsene Wenger bio je prilično ogorčen, posebno zbog prvog gola.



"Pa to je bio čisti prekršaj, ali to ne umanjuje pobjedu Chelseaja koja je zaslužena. Dobro smo počeli, ali nismo iskoristili prilike, a nakon što su oni zabili drugi gol, utakmica je bila gotova", rekao je Wenger.



"U odbrani smo bili naivni i nedovoljno čvrsti zbog čega je Chelsea izgledao bolje. Morali smo riskirati, a oni su bili organizirani, opasni iz kontri, zbog čega su djelovali moćno," istakao je iskusni stručnjak.