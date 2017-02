Osmanlispor, za koji nastupa bivši reprezentativac BiH Avdija Vršajević, je ispao u šesnaestini finala Evropske lige od Olympiakosa. Nakon što je prvi meč u Pireju završen bez pogodaka, u Ankari je grčka ekipa slavila rezultatom 3:0.

Osmanlispor, za koji nastupa bivši reprezentativac BiH Avdija Vršajević, je ispao u šesnaestini finala Evropske lige od Olympiakosa. Nakon što je prvi meč u Pireju završen bez pogodaka, u Ankari je grčka ekipa slavila rezultatom 3:0.

Prvu priliku na meču imali su gosti u 3. minuti, no Da Costa je iz dobre situacije sa ivice kaznenog prostora šutirao visoko preko gola.



Osmanlispor je prvi put zaprijetio u 12. minuti kada je Webo sa desetak metara šutirao, ali je lopta otišla daleko pored desne stative.



Tri minute kasnije Regattin je pokušao dovesti domaćina u vodstvo, no njegov šut sa 25 metara je bez problema odbranio Leali.



U 40. minuti Osmanlispor je imao najbolju priliku u prvom poluvremenu. Nakon Regattinovog ubačaja sa lijeve strane Ndiaye je šutirao sa desetak metara, odbrana Olympiakosa je izblokirala njegov udarac, ali je lopta došla do Weboa koji sa samo pet metara šutira izuzetno neprecizno.



Već u narednom napadu Figueiras je izašao sam na Karčemarskasa i uspio je uputiti šut ka golu, no kapiten Osmanlispora Curuksu je sa gol-linije izbio loptu.



Početkom drugog poluvremena Olympiakos je došao do gola koji ga je odveo u osminu finala. Seba je izveo korner, sa lijeve strane, Botia je sa prve stative prebacio loptu na drugu, Vršajević je "zaspao" i dopustio Ansarifardu da ubaci loptu u nebranjenu mrežu.



Ekipa iz Pireja je mogla udvostručiti prednost u 52. minuti, no Elyounoussijev šut sa petmaestak metara je odlično odbranio Karčemarskas.







Osmanlispor je mogao doći do izjednačenja dvije minute kasnije, ali je Leali fantastično odbranio Leali. Ndiaye je najbolju priliku na meču za domaći sastav imao u 63. minuti. Webo je uposlio "desetku" Osmanlispora, ali u situaciji jedan na jedan sa Lealijem Ndiaye je prmašio čitav gol.



Na 2:0 u 70. minuti posvisio je Elyounoussi. Androutsos je odradio veći dio posla prošavši po lijevoj strani i ubacio je loptu u peterac, a Norvežaninu nije bilo teško glavom pospremiti loptu u prazan gol. Konačnih 3:0 postavio je Ansarifard tri minute prije kraja susreta.



Vršajević je odigrao svih 90 minuta u redovima poražene ekipe.