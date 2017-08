Vranješ: Sarajevo ne zaslužuje da bude deveto

Foto: FK Borac

Borac u nedjelju od 20 sati na Gradskom stadionu, u jednom od najvećih derbija premijerligaškog takmičenja u Bosni i Hercegovini, dočekuje ekipu Sarajeva, koja pruža razočaravajuće partije od početka sezone.

Banjalučani derbi dočekuju u pobjedničkom raspoloženju, kao što se i priželjkivalo jer nakon dva vezana poraza, od Mladosti i Željezničara, vraćen je "mir u kuću" trijumfom nad posljednjeplasiranim Vitezom, ali u Platonovoj 6 mogle su da se čuju, razumljivo, oprezne izjave, uprkos svim problemima u kojima se nedjeljni gost nalazi.



"Očekuje nas izuzetno zahtjevna utakmica, kako fizički, tako i psihički. Sarajevo je ekipa koja je igrački jaka na svakoj poziciji i njihov dosadašnji bodovni saldo i pozicija na tabeli ne daju pravu sliku. Derbi s njima dočekujemo motivisano i vjerujemo da uz vjetar u leđa s tribina stadiona možemo da osvojimo tri boda", rekao je na današnjoj konferenciji za novinare šef stručnog štaba Borca Željko Vranješ, koji u ovom meču može da računa na sve nogometaše.



Stub odbrane Borca u ovoj utakmici bit će kapiten Boris Raspudić, koji je jedini aktuelni član ekipe uz Asmira Avdukića koji je nosio dres Borca 26. novembra 2011. godine, kada je jedna generacija crveno-plavih savladala Sarajevo na Gradskom stadionu (2:0, op.a.).



"Sarajevo ne leži Borcu u Banjoj Luci u posljednjih nekoliko godina, punih šest godina smo bez pobjede nad njima na našem terenu, ali učinit ćemo sve da prekinemo tu negativnu tradiciju. Smatram da smo u blagoj prednosti jer su oni u prošlom kolu poraženi u derbiju, dok smo mi savladali Vitez i vratili se na pobjednički kolosijek, a u prilog nam ide i neigranje Perice Ivetića. U nedjeljnom derbiju sve se vrti oko motivacije, koje nam ne manjka i uz maksimalnu koncentraciju, smatram da ćemo navijače obradovati novim bodovima", rekao je Raspudić.



Lijevi bek Borca Bojan Puzigaća svojevremeno je nosio dres Sarajeva (u periodu od 2013. do 2016. godine) te navodi da sarajevski tim, generalno, uz ogroman respekt dočekuje mečeve s Borcem u Banjoj Luci.



"Znaju da ih očekuje dobar teren, 'vrela' atmosfera i stadion ispunjen do posljednjeg mjesta. Moram da kažem da oko Sarajeva u ovom trenutku ne vlada ni izbliza dobra atmosfera kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina, ali to nikako ne znači da nas očekuje lagan posao u nedjelju. Sarajevo je uvijek atraktivan rival, bez obzira na rezultate, ali smatram da uz našu maksimalnu angažovanost na utakmici bodovi ostaju u Banjaluci", naveo je Puzigaća.



Predstavnicima medija danas se obratio i član UO za finansije i marketing Vedran Pušić, koji je, između ostalog, rekao da se i dalje vode razgovori s Nogometnim savezom BiH oko prodaje TV prava, te da Borac kao klub nije odustao od prijenosa svojih mečeva. Također, Pušić je istakao i da je meč sa Sarajevom proglašen visokorizičnim, te će, shodno tome, u krugu od 500 metara oko Gradskog stadiona biti zabranjeno točenje alkohola. Navedeno je i da će se uskoro nastaviti radovi na izgradnji sky box loža te da će se nakon derbija sa Sarajevom pristupiti vanjskom uređenju, odnosno krečenju stadiona.