Norwich povremenog bh. reprezentativca Marija Vrančića slavio je u toku sedmice protiv Swindona rezultatom 3:2 u prvom kolu engleskog Liga kupa, plasiravši se u narednu rundu.

Dobri uslovi

Vrančić: U Engleskoj nema vremena za odmor (Foto: Twitter/Norwich City FC)

Baždarević na kraju odlučuje

Utakmica Liga kupa bio je ujedno drugi susret za Norwich našeg veznjaka, koji je ovog ljeta stigao u Englesku iz njemačkog Darmstadta, a u oba meča odigrao je svih 90 minuta.Vrančić je za naš portal govorio o snalaženju u engleskom nogometu, ciljevima kluba, predstojećim utakmicama i o povratku u reprezentaciju BiH."Dobro sam se snašao u Norwichu. Lijepo je u Engleskoj. Sve je kako treba. Imam sve potrebno, uslovi su jako dobri i uživam", rekao je Vrančić na početku razgovora za portal Klix.ba.Da njemački trener Daniel Farke ozbiljno računa na bh. veznjaka pokazalo se odmah na otvaranju sezone."Puno mi znači da sam startao obje utakmice te bih volio i u ovim sljedećim izuzetno važnim susretima da budem na terenu od prve minute. Imao sam dobre pripreme, a i klub je zadovoljan s rezultatom i mojom igrom. U prvom kolu smo osvojili bod protiv Fulhama i tim smo rezultatom zadovoljni. Oni su favoriti za ulazak u Premiership i imaju jaku dobru ekipu. Norwich tu godinama nije pobijedio. Konačni cilj je da pokušamo doći do baraža do kraja sezone", istakao je Vrančić.U narednom kolu Norwich će u nedjelju na svom terenu dočekati Sunderland."Očekujem jako tešku utakmicu. Sunderland je tek ispao iz Premiershipa, ali su skoro svi igrači ostali. Očekujem jako tešku i borbenu utakmicu pred našim navijačima", rekao je Vrančić, koji je potom uporedio njemački i engleski nogomet:"Razlika je u tempu. U Engleskoj jednostavno nema vremena za pauze. Nema vremena za odmor. Sudije ne sviraju tako lagano faulove. Fizički je puno zahtjevnija liga od njemačke, koja je opet znatno bolja taktički."Vrančić je povremeni bh. reprezentativac, a cilj mu je povratak među Zmajeve."Prva želja mi je da ostanem zdrav cijele sezone. To mi je najvažnije. Želim da osvojim cilj s Norwichem i da igram dosta utakmica. Naravno da bih se radovao pozivu selektora Baždarevića. Ipak, na kraju on odlučuje. Uvijek mi je bila velika čast kada dobijem poziv. U aktuelnim kvalifikacijama je još uvijek sve otvoreno. Imamo dosta dobru ekipu, koja bi na kraju ipak mogla da se domogne konačnog cilja", rekao je Vrančić za kraj razgovora.