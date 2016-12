Vlado Jagodić produžio ugovor sa Slobodom do 2019. godine

Šef stručnog štaba Vlado Jagodić danas je sa Upravnim odborom FK Sloboda dogovorio produženje svog ugovora do kraja 2019. godine, saopćeno je na zvaničnoj stranici kluba.

Šef stručnog štaba Vlado Jagodić danas je sa Upravnim odborom FK Sloboda dogovorio produženje svog ugovora do kraja 2019. godine, saopćeno je na zvaničnoj stranici kluba.

Jagodić je na klupu Slobode došao nakon ostavke Husrefa Musemića dok su u međuvremenu klub sa Tušnja vodili njegovi sadašnji saradnici Nedim Omerović i Amir Spahić.



Nakon što je preuzeo ekipu u jako teškom i za igrače stresnom trenutku jer je nakon ostavke Musemića uslijedila i ostavka predsjednika Azmira Husića trener Jagodić je uspio u rekordnom vremenu da tim oporavi od šoka i do danas je ekipom pretrpio samo jedan poraz u kup takmičenju od Širokog Brijega.



Upravni odbor FK Sloboda danas je obavio razgovor sa Vladom Jagodićem i dogovoreno je da se saradnja produži do kraja 2019. godine.



"Imamo ozbiljne namjere i stvaramo tim za budućnost, a Vlado Jagodić je idealan trener koji se uklapa u ambicije Slobode. Za kratko vrijeme je pokazao da se radi o pravom profesionalcu koji je u svakom trenutku predan klubu i obavezama. Drago nam je što smo uspjeli dogovoriti dugoročniju saradnju", kazao je predsjednik FK Sloboda Senad Mujkanović.



Jagodić je već svim fudbalerima poslao individualni program rada kojeg treba da se pridržavaju do prozivke koja je zakazana za 10. januar.