U devetom kolu Lige za prvaka BiH na stadionu "Asim Ferhatović Hase" sastaju se Sarajevo i Željezničar. Ovo je 111. ligaški derbi sarajevskih rivala, a tekstualni prijenos sa fotografijama i videozapisima možete pratiti uživo na portalu Klix.ba.

- Zrinjski je izjednačio u Bijeljini.- Hebibović se još jednom obrukao. Sa samo sedam metara neometan je šutirao pored gola.- 15 minuta do kraja meča. Željo ima veći posjed lopte, ali se Sarajevo odlično brani.- Anđušić mijenja povrijeđenog Hodžića.- Sarajevo u totalnoj defanzivi. Novi korner za Plave.- I Janjoš pravi prvu izmjenu. Ahmetović mijenja povrijeđenog Amera Bekića.- Zakarić i Blagojević ulaze u igru. Izlaze Bekrić i Stanić. Petrović je na taj način izvršio sve izmjene.- Zeba je ubacio sa desne strane iz slobodnog udarca, Pavlović bez problema hvata loptu.- Žuti karton za Almira Bekića zbog prigovora. Ovo je tek prvi žuti karton na utakmici.- Zeba je ubacio iz slobodnog udarca, Pavlović je zaplivao u prazno, ali srećom po njega lopta je otišla u gol-aut.- Sat vremena igre na Koševu. Sarajevo i dalje vodi sa 1:0.- Plavi napadaju. Pogodak, odnosno bod, bi Želji značio i osvajanje titule prvaka BiH.- Radnik sa igračem više vodi protiv Zrinjskog rezultatom 1:0. Trenutna tabela izgleda ovako:1. Željezničar 602. Sarajevo 593. Zrinjski 58- Treći korner za Sarajevo. Ništa od opasnosti pred golom Plavih.- Počelo je drugo poluvrijeme. U svlačionici je ostao Crnov, a u napadu Želje igrat će Nikolić.- poluvrijeme. Sarajevo vodi rezultatom 1:0 pogotkom Amera Bekića iz penala u 21. minuti.- Kraj poluvremena. Bez sudijske nadoknade.- Hodžić šutira sa 25 metara daleko pored gola.- Sarić iz slobodnjaka šutira preko gola.- Sarajevo je dobilo faul na ivici kaznenog prostora Želje.- Pet minuta do kraja poluvremena.- Faul za Želju na ivici kaznenog prostora sa desne strane.- Najveća prilika za Želju. Stanić je dugom loptom pronašao Kerli koji spušta loptu za Lendrića, ali je Pavlović sjajno intervenisao u situaciji jedan na jedan.- Prvi korner za Želju. U kornerima je sad 1:1.- Kakva prilika za Sarajevo! Nakon kontranapada Hebibović je izašao sam na Kjosevskog, predriblao ga, ali je promašio prazan gol. Ovo je gori promašaj i od onog Crnkićevog iz Širokog Brijega.- Zeba je sjajno ubacio, nakon gužve u kaznenom prostoru Pavlović nekako uspijeva odbraniti šut.- Kovačević je faulirao Stevanovića kod desne aut linije. Dobra prilika za centaršut iz slobodnog udarca.- Željezničar pokušava doći do izjednačujućeg pogotka, ali ne uspijeva stvoriti zrelu priliku.Amer Bekić je pogodio iz jedanaesterca iako je Kjosevski pročitao njegovu namjeru.- Penal za Sarajevo! Kadušić je ubacio sa desne strane, lopta je pogodila u ruku Kerlu i Peljto je pokazao na bijelu tačku.- Mirniji period utakmice. Lopta je najviše na sredini terena.- Horde zla su prvih 14 minuta utakmice sjedile na sjevernoj tribini i nisu navijale u znak sjećanja na Ismira Pintola. Po ulasku u 15. minuti na sjeveru je zapaljeno 14 baklji uz skandiranje Pintolovog imena.- Sarić šutira iz slobodnog udarca veoma loše.- Novaković je izborio prvi korner za Sarajevo.- Željo bolji u prvih deset minuta susreta.- Duljević iz daljine šutira, ali visoko preko gola.- Željezničar dominira na terenu.- Zeba šutira, ali pravo u Pavlovića.- Susret je počeo.- Prvi sa centra krenut će nogometaši Željezničara.- Igrači obje ekipe izlaze na teren.- Desetak minuta prije početka susreta koševski stadion izgleda tužno. Tek oko 5.000 gledalaca je na tribinama.- Željezničar je lider Lige za prvaka sa 60 bodova, dok je Sarajevo na trećem mjestu sa 56 bodova. U slučaju trijumfa Željezničara i kiksa Zrinjskog u Bijeljini Plavi bi se okitili titulom prvaka BiH. Sarajevo također ima teoretsku šansu za titulu, a za to su im potrebne pobjede u oba preostala kola uz poraze Želje i drugoplasiranog Zrinjskog,- Pravdu na susretu dijelit će Sarajlija Irfan Peljto. Njegovi pomoćnici će biti iz Mostara, Davor Beljo i Amer Macić. Dodatne sudije iza golova su Adis Mulahasanović (Sarajevo) i Emir Spahalić (Mostar). Admir Šehović iz Sarajeva će biti četvrti sudija.- Za razliku od prošlih derbija, Horde zla nisu organizovano došle u korteu, dok su Manijaci, njih 1.725, uz pratnju policije stigli na Koševo - Sarajevo u vječitom derbiju na Koševu ne zna za pogodak od sezone 2012/2013 kada je Nuhanović bio strijelac za pobjedu rezultatom 1:0.- U posljednjih 11 susreta na našem najvećem stadionu čak osam sussreta je završeno bez pogodaka, a na posljednjih pet susreta pao je samo jedan pogodak kada su Plavi slavili pogotkom Stevanovića.- Što se tiče susreta na Koševu, na 654 odigranih utakmica Sarajevo je slavilo 24 puta, Željezničar 15, dok je 26 susreta završeno bez pobjednika.- Ovo će biti 111. vječiti derbi u prvenstvu i 131. ukupno. Željezničar je do sada slavio 40 puta, 39 puta slavilo je Sarajevo, dok je 51 susret završen bez pobjednika. U prvenstvu skor je 32-31 u pobjedama za Plave, dok je 47 susreta završeno bez pobjednika.- Poštovani čitatelji portala Klix.ba, dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice devetog kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine između Sarajeva i Željezničara. Susret se igra na stadionu "Asim Ferhatović Hase", a počinje u 17 sati.