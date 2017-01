Istanbul Basaksehir danas je objavio da je potpisao jednoipogodišnji ugovor s togoanskim napadačem Emmanuelom Adebayorom što će, prema riječima fudbalera ovog turskog kluba i bh. reprezentativca Edina Višće, znatno pomoći ekipi u ostvarivanju ciljeva.

Istanbul Basaksehir danas je objavio da je potpisao jednoipogodišnji ugovor s togoanskim napadačem Emmanuelom Adebayorom što će, prema riječima fudbalera ovog turskog kluba i bh. reprezentativca Edina Višće, znatno pomoći ekipi u ostvarivanju ciljeva.

Yeni transferimiz Emmanuel Adebayor'un kulübümüzdeki ilk günü.



Our new transfer Adebayor's first day in the club. (@E_Adebayor ) pic.twitter.com/RROfyYqOPs — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31. siječnja 2017.

"Naše ambicije su prvenstveno da budemo među četiri ekipe u Turskoj, a uz to da pokušamo da budemo bolji nego prošle godine. Za sada nam to uspijeva i dovođenje Adebayora sigurno će nam puno pomoći. Posebno se to odnosi na njegovo iskustvo i znanje. Trebao nam je pravi napadač. Ekipa smo u ligi koja pravi najviše prilika i nadam se da je Adebayor taj igrač koji će nam pomoći u boljoj realizaciji", ističe Višća za portal Klix.ba.Brzonogi veznjak naše reprezentacije ne krije zadovoljstvo dolaskom Togoanca."Takva zvijezda koja je igrala u Realu, Arsenalu, Tottenhamu,... sigurno da je veliki dobitak za našu ekipu, a tako i za mene. Osjećam se zaista odlično i uz takvog igrača sigurno da ću još napredovati", kazao je Višća.U subotu Istanbul BB očekuje susret u okviru Turskog kupa protiv velikana Galatasaraya."Želimo da idemo što dalje u Kupu, a isto tako i Galata, koja igra dobro ove godine. Mislim da će biti pravi derbi u osmini finala. Igramo na našem stadionu, imamo kvalitet, što pokazujemo svaku utakmicu, te očekujem da prođemo dalje", optimista je Višća.Turski fudbal prije nekoliko dana pojačao je i bivši selektor bh. reprezentacije Safet Sušić, koji je preuzeo ekipu Alanyaspora."Mediji su s velikim oduševljenjem dočekali našeg bivšeg selektora. Zaista ga puno cijene. Poznaju ga od ranije jer je već radio u Turskoj. Očekujem da će uspješno voditi Alanyu jer je sigurno trener s jako velikim iskustvom i znanjem", zaključuje razgovor naš reprezentativac.