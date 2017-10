Nogometaši Čelika slavili su na Bilinom Polju protiv Borca u meču 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine i tako osvojili veoma važna tri boda pred nastavak sezone, dok su mečevi između Viteza i Mladosti, odnosno Krupe i Radnika završeni bez pobjednika.

Nogometaši Čelika slavili su na Bilinom Polju protiv Borca u meču 12. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine i tako osvojili veoma važna tri boda pred nastavak sezone, dok su mečevi između Viteza i Mladosti, odnosno Krupe i Radnika završeni bez pobjednika.

Zeničani su već u sedmoj minuti imali veliku priliku da stignu u vodstvo. Trkulja je odbranio udarac Šabanovića, a nakon odbijene lopte Tarik Adilović pogodio je stativu. Isti igrač je u 18. minuti još jednom šutirao, ali lopta odlazi pored gola.Bolju igru iz prvog poluvremena Čelik je krunisao u 32. minuti. Šišić je istrčao kontranapad, odigrao loptu za Šabanovića, a ovaj prizemnim udarcem matira golmana gostiju za veliki slavlje domaćih navijača.Borac je u drugom poluvremenu pokušao stići do poravnanja, dok su domaći igrači svoju šansu čekali iz kontranapada. Karić je u 57. minuti šutirao prema golu Markovića, ali golman Čelika brani njegov udarac, baš kao i osam minuta nakon toga kada je na sjajan način odbranio udarac Danilovića.Čelik je preko Šabanovića imao priliku u 80. minuti da riješi pitanje pobjednika, da bi u 85. minuti Šišić pogodio vlastitu prečku i umalo donio gostima iz Banje Luke poravnanje. Borac je do kraja pokušao stići do kasnog poravnanja rezultata, ali je Čelik odbranio svoj gol i upisao veoma važna tri boda.Prvu priliku na meču imali su igrači Viteza, ali golman Mladosti Velić odbranio je udarac Peke. Domaća ekipa nastavila je s napadima prema golu gostiju iz Doboj-Kaknja, a nakon što nisu iskoristili nekoliko dobrih situacija pred golom gostiju, uslijedila je kazna jer je Abid Mujagić u 35. minuti pogodio je za vodstvo ekipe Edisa Mulalića od 1:0.Domaći su pokušali na početku drugog poluvremena stići do poravnanja, ali prvu priliku imali u igrači Mladosti u 58. minuti susreta kada u samo deset sekundi nisu uspjeli iskoristiti tri velike prilike i povisiti rezultat na 2:0.Vitez je nakon toga krenuo još ofanzivnije prema golu Mladosti, a iz takve igre stigli su do izjednačenja u 70. minuti susreta kada Zukić pogađa za 1:1, da bi samo tri minute nakon toga Bojo doveo domaće u vodstvo.Ipak, Mladost se nije predala pa je u 86. minuti stigla do poravnanja golom Isakovića, a na kraju će se ispostaviti i konačnih 2:2.Ekipa Slobodana Starčevića od prvog sudijskog zvižduka krenula je ofanzivno prema golu Radnika, a na prvu priliku čekalo se do 12. minute kada Milanović nije uspio savladati golmana gostiju Lučića. Krupa je nastavila s napadima prema golu ekipe iz Bijeljine, ali do poluvremena nisu uspjeli savladati Lučića te je rezultat nakon prvih 45 minuta bio 0:0.Nakon što u uvodnim minutama drugog poluvremena ekipa Krupe nije uspjela doći do vodstva, kazna je uslijedila na drugoj strani. Janković je pogodio za vodstvo Radnika u 57. minuti, a Krupa je tek u 85. minuti golom Jašarevića stigla do poravnanja i gola vrijednog jednog boda.