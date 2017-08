Prvotimci Fudbalskog kluba Sarajevo su završili trening u sklopu priprema za predstojeći gradski derbi, koji je na rasporedu u subotu sa početkom u 20 sati na Koševu.

Stručni štab Bordo kluba na raspolaganju za ovu utakmicu ima sve igrače, te su svi prvotimci Sarajeva trenirali i u kombinaciji su za nadolazeći gradski derbi.



"Očekujem da konačno izađemo iz ove rezultatske krize i sigurno je predstojeći susret najbolji, koji je mogao doći u ovom trenutku. Sigurno je da će biti teška utakmica, znamo šta donosi derbi i vjerujem da će jedna greška odlučiti pitanje pobjednika. Naravno, nadam se da će oni biti ti koji će napraviti tu grešku, koju ćemo znati iskoristi. Koristim priliku da pozovem naše navijače da dođu u što većem broju jer nam je njihova podrška sada najpotrebnija." rekao je Krste Velkoski, osvrnuvši se na svoja iskustva u derbijima do sada.



"Moja iskustva u utakmicama protiv Željezničara su dobra. Uspio sam postići gol i to je nešto fenomenalno. Nadam se da ću uspjeti opet zatresti mrežu gradskog rivala u subotu, ali želim reći da je moj cilj da ekipa ostvari što bolji rezultat, a to je pobjeda", rekao je Velkoski.