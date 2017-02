Veliki problem za Barcelonu i Alaves: Gdje će se igrati finale španskog Kupa kralja?

Plasman u finale španskog Kupa kralja obezbijedili su Barcelona i Alaves, ali veliko je pitanje gdje će se duel za Barcin 29. ili Alavesov prvi trofej igrati.

Gdje će igrati Barca i Alaves? (Foto: AFP)

Finale je zakazano za 27. maj i planirano je da se igra na stadionu Real Madrida. No, danas je predsjednik Kraljeva Florentino Perez objavio kako "Santiago Bernabeu" neće biti domaćin jer je Real "preko noći" odlučio, kako je službeno saopćeno "27. maja izvoditi određene radove na stadionu".



Naravno da je svima jasno da je razlog taj što Kraljevi ne žele da im Barcelona nasred njihovog stadiona uzme titulu s obzirom da je veliki favorit u duelu protiv baskijske ekipe.



Iz Nogometnog saveza Španije (RFEF) su saopćili kako prihvataju odbijenicu iz Madrida, te su se bacili u potragu za novom lokacijom.



Prvi naredni grad-kandidat za finale je Bilbao, no San Mames je također zauzet. No, za razliku od Real Madrida, Athletic Bilbao ima zaista valjan razlog. Naime, 30. maja na San Mamesu će koncert održati legendarni Guns N' Rosesi, te će tog 27. maja već biti izvođeni radovi na bini na travnjaku.



Gradovi i klubovi Valencia i Sevilla su i ranije odbili organizaciju finala Kupa kralja, te će RFEF praktično imati samo dvije opcije koje su željeli izbjeći - Nou Camp ili "Vicente Calderon".



Stadion Barcelone je, očito, loša opcija zbog prednosti domaćeg terena, a Atleticov stadion je bio domaćin prošle godine.



No, iako RFEF bježi od uzastopnih finala na istom stadionu, "Vicente Calderon" ima jednu prednost. Naime, ovo bi moglo biti posljednje finale Kupa kralja na ovom legendarnom stadionu koji će biti srušen nakon završetka ove sezone i na njegovom mjestu će biti park, a Atletico će preći na Olimpijski stadion u Madridu, popularnu La Peinetu.